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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連署盼陳水扁「無罪」特赦　民間醫療小組陳順勝：讓藍綠和解

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳水扁。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文傳出將在卸任前特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，而特赦方向將朝「免刑不免罪」。對此，陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝表示，他主張520前無罪特赦陳水扁，並發起連署，強調讓藍綠和解，永遠終止爭議，不管是蔡英文或準總統賴清德都可以做，而聯合發起團體還包括台派聯盟、台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社等。

聲明稿指出，媒體報導蔡英文本週可望特赦陳水扁，特赦的方向可能包括免除其刑，也就是「免刑不免罪」，引發各界議論。他們則「主張『除罪』特赦而不是『除刑』特赦。」

聲明稿說明，比較台灣過去重要的特赦案件；當年陳水扁擔任總統時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任總統時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，對扁案我們期待的也是除罪特赦。

聲明稿強調，陳水扁總統一下任就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，「免刑不免罪」或硬要他認罪，豈不是在歷史上為「不正義的司法背書」，這樣期期不可。過去不正義辦案，現在若要認罪才特赦無法平反潛伏的冤屈。否則將來也只會讓藍營一直不斷把有罪、貪腐的標籤往陳水扁以及綠營身上抹。「特赦就應該要無罪」，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。

聲明稿中表示，歐美國家總統特赦權的立法的意旨，並不是東方人帝王時代封建思想，認為是對受刑人的恩典，而是他們認為法律是人制定與執行的，因此國家機器就可能在三權分立的架構下，某些權利擴張，在執法上就可能會有偏差或不符合程序正義，造成國內長期無解的紛爭，總統就可以執行特赦予以補救。過去國民黨執政引導程序不正義的辦案，若民進黨政府又是「有罪才特赦」，豈不是為此背書。

聲明稿也說，如果這次用「有罪特赦」等於「四分之一式的特赦」，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁勢必要又要再次面對漫長的審理過程，這對扁的健康和精神狀態都是很大負擔，「創傷後壓力症候群PTSD」很可能會復發。也會在法庭上繼續無止境的紛爭，未結案案件，將來到法院如果要求民進黨所有未實施政治獻金法之前，曾經分過阿扁經費的人都得到法院作證，那陣容之大相當可觀，層級之高令人難以想像！而且紛爭可能從黨內延伸到藍綠，台灣將無寧日。

最後聲明稿中強調，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，例如國務機要費就是一例，法官做出和國民黨籍前總統馬英九特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法。「我們期盼蔡英文總統可以在520新政府就職前展現高度，希望陳前總統能無罪特赦，可讓藍綠和解，永遠終止爭議，我們覺得520是個時機，蔡賴總統都可以做，我們要求是無罪特赦。」

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