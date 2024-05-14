2棟樓遭敗光持榔頭砸死妻、追殺17歲兒　惡父看守所抄心經迴向

▲余男榔頭殺妻被重判24年。（資料圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名62歲余男，因妻子在外借貸200萬元，又不滿她經常流連電子遊藝場、寄錢回印尼娘家，去年7月間氣得去買榔頭將她擊斃後、再對17歲兒行兇，今日審結，依殺人罪、成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處應執行24年。余男羈押在看守所，有抄寫心經及詩經，望爸爸、兒子身體健康及妻子一路好走。

此案發生時震驚福興淳樸小鎮，據悉余男原本有2棟房產，在彰濱工業區工作，自從娶妻後，妻子經常出現在電子遊藝場，四處借錢，只能將2棟樓賣掉，妻子卻將錢往娘家寄，再加上余男車禍無法工作，經濟困頓成為低收入戶，靠補助租房維生，夫妻2人經常為了錢事爭吵，後來也出現憂鬱症，經常往返醫院。

▲余男榔頭殺妻被檢方依殺人罪嫌起訴。（資料圖／翻攝自爆廢公社二館）

去年7月余男買榔頭，先在屋內將妻子敲死，再從住家一路追殺兒子，余子頭部及全身滿身是血衝進超商求救，余子原本有輕度身心障礙，案發後至今未從創傷中走出，法院裁定此案不列國民法官參審。

法官調查，余男曾於2022年兒少案通報，持刀要殺兒子，後余男坦承犯案，並辯稱，妻子流連電子遊藝場，又有報復性消費習慣，又因為要寄錢回娘家向人借了200萬元，再加上沒錢為兒子裝冷氣，一氣之下憤而行兇。原本他是要將兒子殺掉後再自殺，不想他當別人小孩，叫別人爸爸。

▲余妻傷重送醫不治。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

余男被羈押進看守所後，因擔心17歲兒子身體狀況，情緒相當不穩定，所方安排他與多人舍房同住，也安排社工輔導進行心理諮商，有抄寫心經及詩經一篇，希望爸爸、兒子身體健康及妻子一路好走。據悉，案發後，余男弟弟的兒子曾辦理會客接見2次，但兒子從未露面。

今地院審結，依犯殺人罪判處14年、成年人故意對少年犯殺人未遂罪判處11年，共應執行24年。余男宣判日未出庭，還不知道一審被判重刑。