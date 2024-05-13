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春雨襲中南部「西瓜爛一片」！農損達2700萬　老農看哭：救救我…

▲彰化西瓜田災情慘重，老農疾呼「政府救救我」。（圖／翻攝自Facebook／彰化縣議員 黃俊源）

▲彰化西瓜田災情慘重，老農疾呼「政府救救我」。（圖／翻攝自Facebook／彰化縣議員 黃俊源，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受到4月春雨影響，彰化縣福興鄉西瓜田災情慘重，農損高達2700萬，有瓜農看到西瓜受到嚴重水傷，痛心到當場落淚，希望政府能出手幫忙。對此，彰化縣政府表示，已會同相關單位進行會勘，初步結果災損未達20%的現金救助標準，不過有災損農民仍要記得拍照通報，若達申請補助門檻，將第一時間也會向中央爭取補助。

彰化縣議員黃俊源指出，彰化縣是農業大縣針對4月份的大雨縣內農損2700萬，有老農民就心痛表示，光是種西瓜就花了10幾萬，自己約種了200個西瓜，原本預計收成後可賣2萬多，但如今西瓜爛光也沒人收，恐怕血本無歸，喊話政府「救救我」，希望能提供補助。說到激動處一度落淚，令人不捨。

▲彰化西瓜田災情慘重，老農疾呼「政府救救我」。（圖／翻攝自Facebook／彰化縣議員 黃俊源）

黃俊源表示，由其正值福興鄉三和村及麥厝村西瓜產季，大雨導致西瓜潰爛銷長情況嚴重農民，損失慘重，盼能或取補助減少損失。縣府農業處長邱奕志則指出，縣府在上星期已經向中央提報，並於13日下午進行四方面會勘，希望中央能夠照顧辛苦瓜農，給予救助。

經過會勘，因損害程度未達20％，未達農業部天然災害現金救助的地區標準。不過農業處仍提醒，農友若遇天然災害、農作物損害，一定要記得要拍照，再向公所通報農損，如果達到救助標準，縣府在第一時間也會向中央爭取補助，協助農友；就以今年來說，荔枝、龍眼都有成功爭取補助。

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