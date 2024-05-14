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前空姐「頭蓋骨削去一半」　努力克服語言障礙！156萬人感動落淚

▲▼前大韓航空空姐禹恩斌，今年初遭遇嚴重意外，導致左邊頭蓋骨必須切除。（圖／翻攝自YouTube）

▲前大韓航空空姐禹恩斌，今年初遭遇嚴重意外，導致左邊頭蓋骨必須切除。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名網紅「Woozakka」（우자까）曾擔任空姐、銀行員，她不僅曾前往各大校園演講，更透過拍攝影片和出書，協助夢想成為空姐的讀者如何戰勝面試和演講的恐懼。然而，她今年初遭逢一場重大意外，導致左半邊頭蓋骨被削除，不僅外貌改變，語言能力更嚴重受創，只不過她仍不氣餒，日前一段影片讓156萬名觀眾落淚。

根據韓媒《朝鮮日報》，「Woozakka」本名為禹恩斌（音譯），曾經在大韓航空擔任過空姐，之後更憑藉實力考上銀行員，過去曾經出書分享從事空姐的經驗，並透過創辦部落格「會飛的豬」，以網路漫畫的方式分享自己如何在34歲成功轉行進入金融業，之後更透過開設YouTube頻道分享自身經驗，然而頻道卻從今年2月之後停更。

原來，禹恩斌今年1月27日準備前往演講地點的路途上，遭遇一場嚴重的意外，她在人行道時整個身體往後跌，頭部、腰部受到嚴重撞擊，導致出現腦出血、腦水腫、腰部骨折等症狀，醫療團隊事後判斷，禹恩斌必須接受頭蓋骨削除手術，於是醫師只能開腦取出40%的左頭蓋骨，將頭蓋骨保存於冷凍庫中。

未來，禹恩斌仍需接受開腦手術，縫回當初取出的頭蓋骨。

▼禹恩斌透過影片公開近況。

這場嚴重意外使得禹恩斌的人生頓時陷入低谷當中，每當她照鏡子時，便會發現自己頭部的形狀已經和一般人不同，左半邊的頭部「明顯消失一大塊」，而頭蓋骨削除後出現頭痛症狀的頻率明顯增加。

禹恩斌並不感到氣餒，她於5月4日上傳自己在病房拍攝的影片，向粉絲們公開現狀。她鼓起勇氣脫下帽子，展現出自己「被削去一大半」的頭部。她坦承，「自從發生事故後，每次我照鏡子時便會感到非常痛苦，因為手術前不能受傷，所以我總是必須戴帽子。」

禹恩斌透露，自從發生事故後，醫師診斷未來恐怕將會出現語言障礙、認知障礙、聽覺障礙等，尤其掌管語言功能的左腦嚴重受創，「腦部往左移7mm，且嚴重出血，導致左耳和鼻子以及其他神經嚴重受傷。語言障礙是無可避免的現象。」

▲▼禹恩斌過去曾經出書分享自己擔任空姐的歷程。（圖／翻攝自Instagram／woo_zakka）

▲禹恩斌過去曾經出書分享自己擔任空姐的歷程。（圖／翻攝自Instagram／woo_zakka）

禹恩斌憑藉著天生樂觀的性格，加上先前擔任空姐和銀行員，擁有演講、出書等經驗，且平常通勤時總是保持著閱讀習慣，因此才能以2至3%的機率克服語言障礙的問題，只不過她在實際對話時仍有可能無法想起單字，以至於她必須靠著做筆記、購買國中小學生的教科書，「重新認識」日常生活中出現的單字。

她在影片中舉例，當無法說出「飲水機」的單字時，會以「冷水機」取代，甚至就連冰箱、吸塵器等簡單的日常生活單字也無法成功想起，且當她在稱呼比自己年紀還小的老公時，總是口誤稱呼「歐巴」（오빠，韓文中稱呼哥哥）。

禹恩斌的影片至今吸引156萬人次觀看。網友們留言表示，「恩斌真是帥氣，祝福妳能戰勝未來」、「我是54歲的男性。11年前在美國進行腦出血手術時受到感染，如今我也戰勝了失語症和憂鬱症」、「這個人的靈魂很堅強、很美麗」、「我是一名癌症患者，看到您樂觀進取的態度，我開始反省自己。為妳的未來加油」。

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關鍵字：

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