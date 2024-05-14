快訊／日本製鐵「煉鋼爐內」發現人骨！　30歲男作業員今早失蹤

日本製鉄九州製鉄所大分地区の工場 溶鋼鍋内から人骨のようなもの発見 行方不明の30代男性社員か 警察が捜査https://t.co/A191vRACcl



大分市西ノ洲にある日本製鉄の九州製鉄所大分地区で14日午前、工場の溶鋼鍋内から人骨のようなものが発見されました。… — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) May 14, 2024

記者王佩翊／編譯

日本製鐵位於大分縣的一間製鐵廠14日上午在工廠內的煉鋼爐內疑似發現人骨。警方指出，工廠一名30歲男員工原本13日晚間上夜班至14日上午，但是卻突然失蹤，懷疑是不慎跌入煉鋼爐內。

根據《大分放送》報導，日本製鐵位於大分縣大分市西之洲的九州製鐵所大分地區一名30歲男作業員失蹤。警方14日上午7時多接獲製鐵工廠工作人員通報稱，一名男員工下落不明。

警方調查後，14日在工廠的煉鋼爐內發現疑似人骨的東西。

日本製鐵指出，失蹤的男作業員上晚班，原本要從13日晚間11時上到14日上午7時，但是卻被同事發現在14日上午6時以前失蹤。

失蹤男員工的工作是要從高爐將製鐵過程中發現的雜質取出，疑似是在工作期間不慎掉入煉鋼爐內，目前工廠已經全面停止煉鋼作業。警方仍在調查詳細事發情況。