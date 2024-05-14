　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路邊「違法種罌粟」！日5歲神童秒認出　父連忙通報政府

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名5歲男童平時熱愛閱讀植物圖鑑，對各式花草植物瞭若指掌，他日前搭著爸爸的車從幼兒園返家時，透過車窗一眼就發現路邊竟然出現違法種植的罌粟花，隨即告訴爸爸。而他的父親也立刻通報當地政府，茨城縣政府藥物課獲報後則在5天內迅速將83株違法種植的罌粟摘除。

根據《茨城新聞》報導，茨城縣東海村舟石川就讀幼兒園的5歲男童大曽根諒平時就喜歡花花草草，他8日下午6時搭著父親的車下課，途中卻發現日本國內禁止種植、俗名特洛伊罌粟（Papaver setigerum）的罌粟花。

特洛伊罌粟原產於地中海沿岸，由於含有可以製成嗎啡的成分，因此在日本國內被禁止種植。大曽根諒的36歲父親泰人指出，當天他在開車時，兒子突然看著路邊的紫色花朵並大叫，「是特洛伊罌粟！」

諒隨後告訴他，「我之前在圖鑑上看過，所以馬上就認出來了。」令爸爸驚訝的是，兒子只是在行經間的車輛內看見路邊的花，瞬間就認出來是違法種植的特洛伊罌粟。

事實上，諒每次和爸爸散步時，回家後都會在圖鑑上查找當天看到的花朵，其中，對石蒜這類有毒植物所開的花最感興趣。

他的父親隨即將此通報給當地政府，而茨城縣的藥物課也自10日起展開清除作業，截至13日已經將83株違法種植的罌粟全數摘除。

ET快訊
2寶媽曾喊「離不開小孩」：成為保護你們的天　卻親手殺了兒女
快訊／少年法庭裁定　乾哥乾妹羈押禁見
王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝新職發展
36歲媽是櫃姐！小姊弟同母異父　遭悶殺雙亡
蔡英文授勳陳時中、薛瑞元16人　王必勝獲三等景星勳章
方青山躲台中網咖！　被逮時玩麻將
快訊／桃園女開車到竹圍漁港昏迷　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遮擋富士山黑布下周完工　還不夠！河口湖町擬2026開徵住宿稅

本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」　狂賺1億日圓遭逮

曾預言普丁侵烏　美國安專家：習近平最快4年後武力犯台

對戰時境內部署核武　瑞典總理持開放態度

丈夫外遇！泰戰鬥人妻「潑硫酸砍人」致重傷　超商前遭逮

求職不再看履歷！南韓企業高層70%：面試刷掉「不懂用AI」求職者

189人客機「噴火球」狂燒！乘客走機翼跳滑梯逃生　驚險畫面曝

5歲女童屋外玩耍　下秒被17歲少年拉進家門性侵！深夜肚痛踢爆惡行

15歲少年「陰莖觸電」整根燒壞！跟風爬火車頂　滿身血摔鐵軌

印度炸彈威脅連爆！德里至少4醫院收到威脅　警察出動

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

一粒應援忘動作愣2秒跟上　媽媽到場支持目睹大笑XD

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

交屋潮湧現　台中海線2區最大里換人當

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

遮擋富士山黑布下周完工　還不夠！河口湖町擬2026開徵住宿稅

本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」　狂賺1億日圓遭逮

曾預言普丁侵烏　美國安專家：習近平最快4年後武力犯台

對戰時境內部署核武　瑞典總理持開放態度

丈夫外遇！泰戰鬥人妻「潑硫酸砍人」致重傷　超商前遭逮

求職不再看履歷！南韓企業高層70%：面試刷掉「不懂用AI」求職者

189人客機「噴火球」狂燒！乘客走機翼跳滑梯逃生　驚險畫面曝

5歲女童屋外玩耍　下秒被17歲少年拉進家門性侵！深夜肚痛踢爆惡行

15歲少年「陰莖觸電」整根燒壞！跟風爬火車頂　滿身血摔鐵軌

印度炸彈威脅連爆！德里至少4醫院收到威脅　警察出動

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

台中出發　台灣虎航東京成田、名古屋、釜山3航線同步開賣

豆奶下藥迷昏男友！她「一口咬下命根」當場吞下去　犯案原因曝

衛福部預告人工生殖法修正草案　開放代理孕母但「禁止商業」

遮擋富士山黑布下周完工　還不夠！河口湖町擬2026開徵住宿稅

本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」　狂賺1億日圓遭逮

在一起長長久久！4星座談戀愛就想「天長地久」

帶愛貓赴澳工作因999晶片卡關　動物醫院代辦出包要賠健檢費

曾預言普丁侵烏　美國安專家：習近平最快4年後武力犯台

阿嬤的巨大坐騎！手手狂打「70kg狗孫頭」　無奈跟鄰居抱怨調皮事

國際熱門新聞

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

「交疊狂抖」性愛瑜珈　泰國官方回應了

印尼2歲男童「每天抽40根菸」14年後現況曝

日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡

路透：台美海軍4月悄悄軍演

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

AV女優當街「掀衣露奶」大放送！

ChatGPT升級　支援語音還能解「紙上數學題」

中樂透2個月花光　老翁接政府通知後悔了

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

全球首例！英女童天生失聰　基因治療重獲聽覺

拔智齒「細菌感染」！她暴瘦至27kg病逝

更多熱門

相關新聞

日本製鐵「煉鋼爐」發現人骨！30歲男今早失蹤

日本製鐵「煉鋼爐」發現人骨！30歲男今早失蹤

日本製鐵位於大分縣的一間製鐵廠14日上午在工廠內的煉鋼爐內疑似發現人骨。警方指出，工廠一名30歲男員工原本13日晚間上夜班至14日上午，但是卻突然失蹤，懷疑是不慎跌入煉鋼爐內。

快訊／中和某汽旅雙屍！2童疑遭媽枕頭悶殺

快訊／中和某汽旅雙屍！2童疑遭媽枕頭悶殺

救護車菜鳥開錯路　日本8旬婦過世

救護車菜鳥開錯路　日本8旬婦過世

風俗妹「2嬰屍藏男友人家」！他聞惡臭嚇壞

風俗妹「2嬰屍藏男友人家」！他聞惡臭嚇壞

泰國芭達雅桶屍案　共犯韓男逃柬埔寨被逮

泰國芭達雅桶屍案　共犯韓男逃柬埔寨被逮

關鍵字：

幼童茨城縣違法種植罌粟花日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

小弟犯錯大哥動私刑畫面曝　球棒打屁屁60下

白色衣服發黃沒招了！　1清潔神物：白到不像話

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

快訊／中和某汽旅雙屍！2童疑遭媽枕頭悶殺

17歲少年洗三溫暖　竟遭按摩女硬上

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

一粒應援忘動作愣2秒跟上　媽媽到場支持目睹大笑XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面