路邊「違法種罌粟」！日5歲神童秒認出　父連忙通報政府

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名5歲男童平時熱愛閱讀植物圖鑑，對各式花草植物瞭若指掌，他日前搭著爸爸的車從幼兒園返家時，透過車窗一眼就發現路邊竟然出現違法種植的罌粟花，隨即告訴爸爸。而他的父親也立刻通報當地政府，茨城縣政府藥物課獲報後則在5天內迅速將83株違法種植的罌粟摘除。

根據《茨城新聞》報導，茨城縣東海村舟石川就讀幼兒園的5歲男童大曽根諒平時就喜歡花花草草，他8日下午6時搭著父親的車下課，途中卻發現日本國內禁止種植、俗名特洛伊罌粟（Papaver setigerum）的罌粟花。

特洛伊罌粟原產於地中海沿岸，由於含有可以製成嗎啡的成分，因此在日本國內被禁止種植。大曽根諒的36歲父親泰人指出，當天他在開車時，兒子突然看著路邊的紫色花朵並大叫，「是特洛伊罌粟！」

諒隨後告訴他，「我之前在圖鑑上看過，所以馬上就認出來了。」令爸爸驚訝的是，兒子只是在行經間的車輛內看見路邊的花，瞬間就認出來是違法種植的特洛伊罌粟。

事實上，諒每次和爸爸散步時，回家後都會在圖鑑上查找當天看到的花朵，其中，對石蒜這類有毒植物所開的花最感興趣。

他的父親隨即將此通報給當地政府，而茨城縣的藥物課也自10日起展開清除作業，截至13日已經將83株違法種植的罌粟全數摘除。