搶救低出生率！　南韓慶尚北道政府直接化身婚姻介紹所

▲為搶救低出生率，南韓慶尚北道政府在記者會上提出一系列計畫。（圖／來源自慶尚北道政府官網，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

低出生率是世界許多國家面臨的棘手問題，南韓慶尚北道為了克服低出生率、提升結婚率與生育、居住、還有孩童照顧等議題提出解決方案，包括投入相關百大核心事業及1兆2千億韓元(折合台幣約284億元)的預算，預計將投入安排未婚男女見面，以及支援全租房(南韓當地租屋形式的一種)和租賃住宅等申請。

慶尚北道政府13日發表了「克服低出生率實行計劃」細節內容，包括從男女雙方見面與介紹、安排未婚男女遊船旅行、社團、還有在夏季休假及聖誕節等節日規劃相關活動，讓單身男女們有機會藉此互動認識，由慶尚北道政府起到一個提供結婚相關資訊的作用。

另外還支援男性不孕手術費，並設立據點型的公共產後調理院等，從懷孕到產後調理完整的規畫，促進健康幸福的生育；同時在公寓等公共設施中，提供至0時為止的照顧方案，並且融合可以讀書和照顧兼顧的圖書館，讓孩子可以輕鬆的進行閱讀，期盼能成為克服低出生率的示範城市。

▲慶尚北道知事李喆雨。

在居住部分，提供3名子女以上的家庭，40坪左右的房子，將支援3億韓元(折合台幣約710萬元)，利息3%計算，來作為購買房屋及租賃資金；市郡各處也計劃為新婚夫婦和生育家庭提供700戶可購買的租賃住宅，並在道廳新城市打造756戶的特別照護公共租賃住宅。

為了讓父母能更好的養育和照顧孩子，政府也將推動育兒期的父母下午4點下班，以及家中有在小學就讀的孩童父母上午10點上班，並確保縮短工作時工資的發給及支付實行企業獎勵；再來就是引入從事中小型工商業人員6個月產假，政府將進行每月支援200萬韓元作為替代的人事費用；還有給父親一個月的產假，與打造可以帶孩子一起工作的友善辦公室等；另外針對多子女家庭提供農產品購買、旅遊景點門票的優惠等，還有多子女公務員晉升加分和提高高中畢業者就業錄用機會，也正在著手進行規畫。

慶尚北道政府計劃向中央申請將慶尚北道指定為照顧融合特區，以及相關照護事業單位的轉讓授權，並且大幅投入預算等，也將在第22屆國會提出，建議克服與改善低出生率特別法、育兒期勞動者縮短工時等法律和制度。慶尙北道知事李喆雨強調，為了克服低出生率問題，不應該是靠著夢想搬到首都圈就能解決，過著像是不斷遷移的游牧民族社會，我們期盼每個人都可以在自己出生的地方成長、就業、進而完成人生大事組成家庭，能夠像共同體一樣的定居型社會。