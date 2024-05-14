南韓總統尹錫悅岳母「獲准假釋」　今日上午正式出獄

▲南韓總統尹錫悅的岳母崔銀順獲得假釋，14日上午正式出獄。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅現年77歲的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順，先前因在土地交易時涉嫌偽造銀行戶頭餘額證明，去年7月二審時羈押入獄、去年11月三審時獲判有期徒刑1年定讞。今年5月，南韓法務部公布假釋名單，崔銀順獲得審議委員全員一致通過假釋，今（14）日上午正式出獄。

根據《韓聯社》，南韓法務部長朴性載批准假釋名單後，崔銀順14日上午10時正式步出首爾東部看守所，此時她用口罩遮掩臉部，頭戴紫色帽子、圍著一條水藍色圍巾。

當現場記者問起「您認為此次假釋會造成總統（尹錫悅）的負擔嗎」、「你對你自己一個人獲得假釋抱持什麼看法」、「你還是不認罪嗎」時，崔銀順不發一語、快步走上路邊等候的轎車。

首爾東部看守所外則擠滿看熱鬧的群眾，包括YouTuber和支持者等30多人聚集，警方為了阻止衝突發生，特意派遣3個機動隊中隊150多名人力至現場守候。尹錫悅的後援團體「支持尹錫悅的人群們」站在看守所對面，舉起寫著「崔銀順會長，您辛苦了，助您身體健康」的看板。

據悉，崔銀順曾於2013年4至10月購入京畿道城南市島村洞土地的過程中，涉嫌4次偽造銀行戶頭餘額證明，聲稱在銀行戶頭放款349億韓元（約新台幣8.3億元）；2013年8月，和同夥安某針對島村洞土地提出合約金返還請求訴訟，期間還向法院遞出偽造的戶頭餘額證明，聲稱餘額達100億韓元。

崔銀順2013年10月購入島村洞土地時，將所有權移轉登記至自己名義信託的公司、另一半則以安某女婿的名義登記，違反《不動產實名法》。

崔銀順去年7月二審時遭到當庭羈押、至首爾東部看守所開始服刑，去年11月大法院（最高法院）三審有期徒刑1年定讞，今年2月提出「假釋對象審查申請」，3、4月兩度遭到駁回，只不過5月8日召開佛誕節假釋對象審查委員會時，審查委員一致通過崔銀順的假釋申請，並由法務部長批准假釋。