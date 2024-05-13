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南韓政府會議記錄被公開　大部分審議委員曾贊同「醫科生擴招」

▲▼南韓政府向罷工的住院醫師下達強制執行業務命令，要求立刻返回崗位。（圖／CFP）

▲南韓政府估算，2035年全國將缺乏一萬名醫師。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，盼透過每年醫學院擴招名額達2千名，解決醫療人力不足等問題，引發全國超過一萬名以上的住院醫師集體罷工至今。南韓政府曾向法院遞交分析擴招的法理依據，醫界代理律師昨（12）日決定將之對外公開，然而該份資料顯示，大部分委員皆同意政府擴招政策。

根據《韓聯社》，南韓醫科生、醫學院教授、住院醫師委請律師兼法律代理人李秉哲向法院提出停止執行之行政訴訟，要求法院中止政府執行醫科生擴招、各校擴招醫科生名額分配等。南韓政府10日向首爾高等法院遞交決定擴招醫科生的資料根據後，李秉哲決定12日將之對外公開。

其中，南韓保健福祉部今年2月6日所召集的「保健醫療政策審議委員會」之會議紀錄，已於今（13）日正式對外公開，委員身分依保健醫療基本法規定，審議委員必須由醫師團體代表6名、病患團體代表6名、政府人士7名、公衛醫療專家5名組成。

在全員25名委員（包含委員長）中，當天一共有23名委員參加此會議，缺席審議委員會的2名委員來自大韓醫師協會、韓國絕症聯合會。

南韓政府做出「醫學生每年擴招2千人」的決定並非空穴來風，當時參與審議委員會的23名委員中，只有4人表達反對、其餘皆表達贊成，反對者表示雖然贊同擴招醫科生的作法，但擴招規模必須大幅減少。

推測為醫師出身的其中一名委員表示，「擴招2千名醫科生的這項決定還是非常震撼的，這已經超出我國（南韓）社會可以承擔的範圍。政策必須改成2025年只擴招350名、最多只能擴招700人」；其他委員也表示，儘管贊同這項作法，但一次擴招2千人還是顯得太多，「我認為每年擴招500至1000人比較適合」。

當中，有來自公民團體的審議委員卻認為，每年擴招2千人的政策還是顯得不夠多，「擴招2000人還是太少了，至少要3000人才足夠。期盼政府能夠更詳盡地研究相關數據，朝每年擴招3000人的方向努力。」

對於「每年醫科生擴招2千人」的這項數據，到底是透過何種資料研究所得出來的結論，保健福祉部長曹圭鴻表示，「這是政府已2035年醫療人力供應預測為基礎，所得出來的結論」。

據悉，南韓政府預測，2035年南韓將缺乏1萬名醫師，而在醫療人力缺乏的鄉村更是缺乏5000名醫師。

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