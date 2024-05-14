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2韓女遭3日男性侵！犯嫌爆是「網紅整形醫師」　想逃在機場被捕

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 傳出被捕的網紅醫師過去經常上電視。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾2名女子疑似遭3名日本男子性侵及騷擾，犯嫌企圖出境時在機場被捕，如今傳出其中一人是在日本頗有名氣的整形醫師，IG擁有10幾萬粉絲，更經常登上電視綜藝節目。

綜合《紐西斯新聞社》及《朝鮮日報》等韓媒，首爾江南警察署此前於10日宣布，依準性侵及準強制猥褻罪嫌，將3名日本籍男性移送首爾中央地方檢察廳。

他們4月中旬在首爾某處遇上2名女子，涉嫌在兩人處於無法抗拒的狀態下，趁機加以猥褻及侵犯，犯案後企圖從金浦機場離境，接受出境審查時被緊急逮捕。警方認為3人有逃跑之虞，向法院申請拘捕令被駁回。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 該名醫師IG已經停更近1個月。（圖／翻攝自IG）

日本網路論壇及社群平台14日開始有相關文章瘋傳，聲稱被捕的3名日本男性其中一人是長相俊俏的知名整形醫師，在東京大型整形外科診所執業，IG擁有近18萬粉絲，因出演各種電視節目成名。

該名醫師IG最後更新停在4月15日，此後不曾發文，患者的預約也被取消，傳出可能就是因為他在南韓被捕。不少網友在他的IG留言，「請針對逮捕傳聞發表立場」、「為什麼不發文」，但他本人和院方至今尚未回應。

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