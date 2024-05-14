宜蘭驚爆校園醜聞！2校惡師涉性侵+虐童　議員怒：還在高中授課

▲宜蘭縣議員謝正信14日踢爆羅東某國中老師涉性侵學生、宜蘭市某國小老師虐童，2校多人受害。（圖／擷取自宜縣議會官網）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員謝正信14日揭發兩宗校園醜聞，拖揭露羅東某國中老師涉嫌性侵學生，宜蘭市某國小老師則涉虐童，他強調有多人受害，要求縣府調查，並保護受害者免受二次傷害。宜蘭社會處長林蒼蔡表示，該處已接到通報，並已在第一時間介入了解，提供必要協助。宜蘭教育處表示，兩校已著手調查事件中。

據了解，宜蘭市涉嫌虐童的事件，是某國小美術班老師在教學過程中，常對學生施以肉體懲罰，有十幾名學生受害。調查報告原定本月完成，卻又延後一個月。該老師雖已調離該班級，但並未停職接受調查，引起家長們的擔憂。

另一起羅東某國中的性侵案，涉案的是一名教授武術的體育老師。該老師已停職接受調查，檢警也在偵辦中。據了解，不只一名女學生受害，該老師還在其他高中職任教。

謝正信21日在縣長施政總質詢中，問縣府社會處是否知道這兩起案件，並是否有啟動社會安全網。社會處長林蒼蔡回應，縣府社會處已接到通報，並已在第一時間介入了解，提供必要協助。

謝正信強調，這兩起事件都發生在今年3月間，嚴重性不容忽視。他期望政風處、警察局、教育處與社會處能跨局處解決問題，讓事件儘快水落石出，避免受害者受到二次傷害。