日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡、3車起火燃燒

▲日本埼玉縣戶田市首都高速道路5號池袋線14日上午發生嚴重連環車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣首都高速道路5號池袋線今（14）日上午通勤時段發生嚴重連環車禍，當時處於塞車的交通尖峰期，貨車、轎車等7輛車撞成一團，霎那間造成3台車輛燃燒，車禍現場燃起陣陣黑煙，導致3人死亡、2人受傷。

根據《日本放送協會》，埼玉縣戶田市首都高速道路5號池袋線下行路段14日上午7時發生嚴重連環車禍，其中有4輛貨車、3輛轎車發生嚴重衝撞，隨後3輛轎車開始燃燒，其中有2輛車燃燒狀況較為嚴重，目前消防人員正在進行滅火作業。警視廳透露，14日上午7時30分接獲管理人員報案車輛燃燒中，當時處於交通尖峰期。

警視廳推測，可能是其中一輛貨車擠進阻塞的車道，才會導致車禍發生。

車禍事故現場為戶田南交流道和戶田交流道之間的單向2線車道，此次車禍造成首都高速道路5號池袋線高島平、美女木交叉口下行路線暫時封閉。

《日本放送協會》14日上午8時派遣直升機飛往車禍現場上空進行拍攝，可以發現多輛轎車完全阻斷單向車道，且多輛轎車因此次車禍已嚴重毀損，其中至少有2台車輛嚴重燃燒，從14日上午7時40分車禍現場附近的空拍影像可以看到，停在前方道路貨車的附近，疑似為車輛的物體開始冒出濃煙和燃起熊熊烈焰。

現場進行拍攝的男性表示，「行駛在高速公路時，突然見到前方冒出黑煙，疑似為車輛發生火災。也許我若早幾分鐘經過該路段，可能就會不幸捲入車禍當中。」