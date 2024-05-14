日本癡漢事件頻傳…60歲加害者認「人擠人就凍未條」　親提1解方

▲日本「癡漢」一詞，指的是在大眾運輸工具，猥褻或性侵女性的犯罪者。（示意圖／Uspalsh）



圖文／CTWANT

日本「癡漢」一詞，指的是在大眾運輸工具猥褻或性侵女性的犯罪者，多年來一直是難以根絕的社會問題。1名60多歲的上班族近日接受採訪，坦承自己也曾做出癡漢行為，當下的快感至今難以忘懷，如果不是他並非住在東京都市圈，很可能會再度犯罪，建議政府應加開列車班次，避免擁擠車廂成為癡漢溫床。

日本網路媒體「律師.com」近日進行了一項有關「性騷擾」的調查，並收到了許多回應，雖然其中大部分是受害者，但也有一些是「加害者」。年約60歲的辦公室職員露木文憲（化名）受訪時坦言，自己曾多次在擁擠的列車上猥褻女性，「如果我再次登上擁擠的火車，我將無法控制自己」。

露木文憲回憶，自己第一次做出癡漢行為是約40年前，當時某百貨公司舉行活動，湧入了大批人潮，他一時忍不住，便趁機用右手觸摸1名女性的臀部，「比起興奮，更多的是感動。那是40年前的事了，但我還依稀記得那種感覺」，因為擔心會被逮捕，所以他之後開始強行壓抑慾望，不敢再實施性騷擾。

直到2016年，露木文憲某天搭乘山手線時，發現前方站著1位女性，「人很多，我覺得如果我不大膽地碰她，別人就不會注意到」，於是便趁著列車搖晃時，用手偷偷撫摸對方，過程持續約10分鐘，「我感覺自己像個罪犯。儘管這是犯罪，但感覺很好」，且類似快感跟去風俗店完全不同，讓人欲罷不能。

他提到，由於自己後來不再需要去東京，沒機會再搭乘擁擠的列車，所以便不再進行性騷擾。露木文憲直言，「一旦嚐到了滋味，你就很難抑制自己的性衝動」，建議政府應加開列車班次，避免車廂出現擁擠情形，讓加害者難以下手，這樣就能有效降低癡漢事件的發生。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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