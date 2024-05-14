早餐「麵包配咖啡」成腸胃殺手！　NG組合吃完只會更累

▲ 許多人早餐吃麵包配咖啡，恐怕傷害腸胃。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

早餐是每天上班上課前的活力來源，但「吃什麼」相當重要，許多人為了方便會選擇麵包再配上咖啡提神，實際上不僅無法補充體力，恐怕還會壞了腸胃。

日媒Cookpad報導，現代人經常出現吃不下、不容易餓或胃脹等症狀，或是吃了也沒精神、沒吃東西卻變胖，其實是因為腸胃不好，但許多人卻以為只是體質問題或年紀到了，因此輕忽或不處理，其實卻大錯特錯，因為大多數腸胃問題都是生活和飲食習慣造成，只要用心都可改善。

要消除腸胃不適，早餐是最重要的關鍵。因腸胃不適前往針灸診所就醫的患者中，許多人的早餐都是麵包配咖啡，但麵包和咖啡對於補充上午的體力、喚醒大腦和身體來說沒有幫助，對腸胃也沒有益處，因此腸胃不好的人上午總是很痛苦。

麵包雖能帶來飽足感，實際上營養卻很少，幾乎全是油脂和砂糖，麵包上塗的也都是奶油和果醬，不論是甜是鹹，都會對腸胃造成負擔。且咖啡因雖可提振精神，咖啡卻會破壞胃黏膜，完全沒有營養。

因此如果早餐只吃麵包和咖啡，上午容易一直恍神，且腸胃沒有時間恢復。從中醫角度看來，特定的臟器修復和恢復活力的時段是固定的，而早上7點到9點是吃早餐的最佳時段，這時若吃點養胃的食物，效果也會加倍。

報導建議用沖繩的傳統料理鰹魚味噌湯來代替咖啡，因為味噌對腸胃有益，鰹魚也可作為體力來源，還可加入芝麻、昆布或海帶芽等自己喜歡的食材，逐漸調整腸胃。