柯文哲兩大案嗆議員自以為專業 　游淑慧揭內幕：賴天賴地賴別人

▲民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日深陷市長任內「北士科、京華城、台智光」三大案爭議，台北市議會也已成立專案調查小組，但柯文哲卻在13日嗆「這些沒有牌照的議員，比估價師更厲害是不是？」對此，國民黨議員兼專案召集人游淑慧今（14日）表示，柯文哲賴天賴地賴別人，一個八年市長沒能力說明質疑，只能靠罵的，其實最不專業就是柯文哲。她酸，如果柯這麼相信估價公司，當年他一手操弄的五大案，其實都經過三家估價公司。

游淑慧在臉書表示，此爭議就是專業對決政治力，柯文哲賴天賴地賴別人，嗆人白痴嗆人不專業，一個八年市長沒能力說明質疑，只能靠罵的，其實最不專業就是柯文哲。

游淑慧表示，拿公務員擋槍、拿都委會委員背責、拿估價公司說嘴，殊不知這幾個案子，都能用政治力操控。只要想想，為什麼出問題的都是柯文哲親自決定核示的？

接著，游淑慧提到「北士科權利金奇怪現象」，她表示，大家有聽過，當公告地價、公告現值、實價登錄都三指標齊漲的情況下，地主也就是台北市府標租的權利金卻越來越低，造成「三高一低」的怪現象嗎？

游淑慧說，如果柯不指示把保底三成規定拿掉，北士科權利金底價應該要翻倍。至於京華城「百億大禮包」，都發局坦承，如果柯不交辦京華城陳情信，京華城容積獎勵案未必能進都委會審查。

游淑慧指出，最荒謬的是，柯的「魚果市場」和「音樂圖書中心」也有找過專業顧問公司估價和設計，但音樂圖書中心至今還標不出去，而魚果市場還要用粗暴的減項發包才標的出去，現在再追加40幾億，搞到189億。她認為，柯文哲不如去問問自己找的有牌估價或顧問公司，為什麼會搞成這樣。

游淑慧再舉過往「美河市案」為例，她表示，想當年美河市在做權益分配的時候，原本委託了3家估價公司，北士科也是3家，結果被認為嚴重低估影響了市府權益。後來郝龍斌前市長再找5家不動產估價廠商與2家專業營建管理廠商，5+2對土地貢獻成本估價與建物貢獻成本重新進行鑑價，捷運局與北市府審查後，認為至少76億9800餘萬元。

最後，游淑慧強調，柯文哲與日勝生仲裁結果，又只拿回33億。第一次美河市的權益分配3家估價，被認為嚴重低估。第二次美河市權益分配，7家估價，但估出來仲裁結果沒有採納，柯文哲也沒有堅持。她酸，如果柯文哲這麼相信估價公司，當年他一手操弄的五大案，其實都經過三家估價公司。