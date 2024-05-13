柯市府該剎車不剎車！京華城專案小組今談3重點　下週邀府外專家學者

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／國民黨文傳會提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內的京華城爭議持續延燒，台北市議會京華城調查小組13日上午召開會議，召集人國民黨台北市議員游淑慧會後轉述3點結論，質疑原本京華城沒提容積獎勵，最終市府卻送出百億容積，以及2020年6月20日會議中有3委員表達，北市府與京華城在行政訴訟，應暫停研議補救措施，但時任副市長彭振聲卻未停止研議，因此將在20日邀訪專家學者說明。

台北市議會日前各自成立北士科、京華城案專案調查小組，並於6日開會選出召集人、邀訪對象和下次開會時間。京華城案專案調查小組由國民黨游淑慧擔任召集人，成員為國民黨鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，民眾黨陳宥丞，以及社民黨苗博雅，未來從5月13日開始，每周一、五上午10點召開會議。

而京華城專案調查小組13日上午10時召開會議，但過程並不對外開放與採訪，整場會議直至中午12時10分左右才結束。針對未來約詢對象與層級，游淑慧會後轉述，會先從事務官、府外學者專家約訪，再來才是政務官，而調查專案小組的會議原則上不開放，每次會議結束後會公布會議記錄，且會議皆錄音存證，未來必要時公開。

游淑慧提及，此次會議的3個重點，第一，經過資料調閱才知，京華廣場早已於2020年2月14日就通過都市設計相關幹事會議，業者當時並無修改都市細部計畫，也沒有創設容積獎勵的想法，同年3月17日送交柯文哲的陳情信中，也沒提到要修改細部計畫及容積獎勵，「後來為何政策大轉彎，要五毛給一百，市府送出百億容積率？」

游淑慧說，第二，京華城希望有補救措施的陳情信，第一次專家會議於2020年6月20日召開，出席委員4位，有3位都表達北市府和京華城目前正在行政訴訟，應該先暫停研議，等待行政訴訟結果，相關承辦同仁心證也認為訴訟過程中，為何要先和訴訟對象研議補救措施？委員發言紀錄都經都委會送交彭振聲核閱，為何府級仍沒暫停京華城陳情案的研議？

游淑慧指出，第三，2020年7月30日都委會召開時，行政訴訟是由北市府勝訴，按照訴訟結果，市府已無須對京華城提出任何補救措施，本案應該停止研議，「但為何彭振聲僅裁示修正『補救』二字，仍進行京華城提案審議？」

游淑慧強調，「為何業者本來沒有提容積獎勵，後來變成送出百億容積」、「為何行政訴訟進行中，該暫停不暫停」、「為何行政訴訟勝訴後，該剎車不剎車」，接下來議會專案調查小組會繼續釐清，5月20日會邀請府外專家學者到場說明。

▼第768次委員會議紀錄顯示，2020年6月20日召開第一次專家會議，有3位委員表達本案市府和京華城目前正在行政訴訟，應該先暫停研議，等待行政訴訟結果。（圖／翻攝自會議紀錄）