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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

約台智光到市府開會說明　北市資訊局曝結論：鋪設幹線符合母約規定

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內的3大案持續延燒，台北市政府13日上午請台智光到市府說明，幹線鋪設是否符合母約規範，原傳出台智光董事長李慶煌將親自到場，但最終並未現身，由他人作為台智光代表；台北市資訊局長趙式隆會後轉述，認定台智光鋪設幹線已符合母約規定，且暫無再次現勘檢視必要。

由於台北市議會5月2日財建委員會專案報告決議，要查核台智光鋪設幹線是否符合母約規定，台北市政府13日上午10時進行「台北市光纖網路委外建設暨營運案」專案小組會議，出席單位包括北市資訊局、法務局、工務局、KPMG、台智光，另有邀請工研院，但因原查核團隊已解散，所以沒有出席。此外，原本一度傳出台智光董事長李慶煌會親自到場，但最終李並未現身，而是其他人員代為出席。

▲▼蔣萬安出席萬華區113年度市長與里長有約。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席萬華區113年度市長與里長有約。（圖／記者陳家豪攝）

台北市長蔣萬安13日上午出席萬華里長座談會時，被問到此議題，蔣萬安說，今天是特別針對議會提出台智光幹線鋪設是否符合母約的相關規範，所以請台智光來做說明，屆時會議之後相關的細節，相關局處會對外說明。

媒體追問，議會認為市府被台智光牽著鼻子走？蔣萬安直言「不會」，面對問題、解決問題，當第一時間認為警用監視器的專用子約是有問題，就即刻在4月8日結束終止合約、即刻生效，後續就是回到母約的費率1761元，「我們的立場非常堅定。」

而該場會議進行逾1小時，由資訊局長趙式隆做會後轉述。趙式隆表示，第一，台智光表示，光纖覆蓋率達標 （99.9%），高於母約規定80%；另外，除了「松山機場智慧圖書館」因施工困難租用9條中華電信線路外，全數光纖均為自有，除無低買高賣情形外，也無其他與第三方電信業者合作情形。

趙式隆提及，第二，KPMG就年度財務會計面稽查及審核面進行說明，間接證據顯示並無不符；第三，檢視105年工研院查驗報告內容，就基本建設現場查驗、市民戶數覆蓋率GIS系統驗證、光纖品質現場查驗、需求與功能性驗證現場抽測進行探討，直接證據上顯示已達結案標準。

最後，趙式隆指出，綜合以上，具信效度證據尚屬充足，可認定台智光鋪設幹線已符合母約規定，且暫無再次現勘檢視必要。

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