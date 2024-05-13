連3天對決3大案　柯文哲談北士科權利金：沒牌照議員比估價師專業？

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記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科、京華城、台智光案持續延燒，使柯喊話要針對3大案開專訪逐一回答；而民眾黨也於13日起連續3天播放「正面迎戰三大案」影片，首集談北士科，柯文哲逐一澄清說明，直言權利金至少找3家不動產估價師估價，「人家是有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」

面對北士科、京華城、台智光案不斷被藍綠猛攻，柯文哲13日透過LINE官方帳號宣布，「我會正面迎戰三大案，把所有的惡意指控都給解釋清楚！」因此自13日起連續3天，分別錄製3部影片說明北士科、京華城、台智光案。

▲民眾黨主席柯文哲談北士科。（圖／民眾黨提供，以下皆同）

柯文哲YouTube於晚間9時播放首集「正面迎戰三大案 part 1.北士科」，影片長達12分44秒，民眾黨新聞部主任吳怡萱詢問柯文哲，從北士科、京華城、台智光被貼上弊案標籤，是否擔心人設摧毀？而柯細數從2014年選市長至今，歷經MG149、葛特曼、愛滋器捐案、國科會案，現在再加上北士科、台智光、京華城，「每天晚上在Call in節目那些名嘴講的話，事後證明有哪幾件是真的？」

吳怡萱批評，很多人都是在眾多公文中挑一句話說「你看果然被我抓到了」，過去發生MG149、葛特曼、愛滋器捐案，經過大眾檢驗後，柯文哲都全身而退，要很有自信地說「這些都是議員們在搞泥巴戰、烏賊戰」。

柯文哲說，這些案子自己本來就沒事，只是純粹被抹黑，有些官員為什麼後來都不敢做事，因為打一打，大家就龜縮了，所以多做多錯、少做少錯，只有不做一定不會錯，「不過以我的個性，我倒覺得該做就做。」

柯文哲強調，面對調查，自己從頭到尾態度一致，所有會議紀錄、錄音檔全部上網，但「不可以選擇性公布」，要公布就要全部公布；他也反問為什麼台智光就不組調查小組？目前以「有議員涉案」為由不組調查小組，但若有議員涉案，不是更應該自清？

而吳怡萱提及，北士科分為T16、T17跟T18，其中T16比較大塊、方正，離承德路六段交通比較便捷，T17、T18比較小塊，比較在內部，對投資人來說，或許對這幾塊標的有不同解讀。

柯文哲也說明當時為什麼有北士科的產生，在前台北市長馬英九時代，台北市產業園區為內湖，自己上任後有2項計畫「西區門戶計畫」跟「東區門戶計畫」，台北市有2個最大產業為資通訊、生技，但在內湖南港已經飽和的狀態下，未來20年該如何處理，所以就產生「台北市產業廊帶」，也就是士林北投科技園區。

面對議員質疑柯文哲對新光送官又送地、內舉不避親，為何T16要有投資評審計畫書，T17、T18就不需要，且後來又被新光人壽標走，是不是特定為新光人壽設計不用投資計畫書？柯文哲澄清，吳欣盈當2024副總統候選人是選戰後面、最後幾天大家投票才決定，當時並沒有此案。

吳怡萱直言，其實對照訪談紀錄可見，新光的要求，跟市政府最後做的決定是不一樣的，三次招標當中，第一次招標時是T16、T17、T18三塊一起標，當時新光希望分開招標；第二次招標的時候，柯文哲說自己當時不信邪，想說再標一次，結果還是標不出去。

吳怡萱認為，一開始新光想要分開標，但北市府採合併，結果第一次流標後，新光才表示想要一起合併標，直至第二次又流標，北市府第三次招標才個別分包，跟新光主張的並不一樣，且新光在T16並沒有得標。柯文哲直言，「那些議員不知道實際的故事，只看到說新光有發表意見，結果不知道新光每次的意見台北市政府都沒有採用。」

另外民進黨台北市議員林延鳳又問，為什麼只有新光有二訪的待遇，但攤開14次訪談紀錄，除了新光有二訪之外，國巨也是二訪，柯也批評，「這個就是鬼扯」。

至於招標底價下修，柯文哲舉例，內湖潭美段在台北市長蔣萬安任內，是不是也因先前流標後減價標出？因為對廠商來講，買地做產業要考慮權利金以外，還有地價稅、房屋稅、營造費用，還要估計國際景氣，更別忘了疫情期間營造物價成長超過20%，「政府不會比業界更了解市場」。

針對北士科招標被指圖利，柯文哲反問，T17 、T18是比價格標，誰出錢高誰就贏，那些批評的人「在罵什麼都不曉得」。最後，柯文哲也指，權利金應該多少，至少都找3家不動產估價師來估價，他們都開公司、有國家證照，「人家是有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」