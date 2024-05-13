淨零生活向下紮根　新北「環境知識競賽」5月底開跑

▲112年新北市環境知識競賽國小組前5名合影。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣候變遷的挑戰與推動淨零綠生活持續影響下一代，新北市政府環保局9月將辦理「113年環境知識競賽」，並於5月23日先行辦理競賽說明會，6月3日正式開放網路報名。競賽分為國小、國中、高中職及大專社會組等4個組別，只要報名完賽即可獲得新臺幣100元商品禮券，各組第1名更可獲得獎勵金6000元。

環保局說明，新北市環境知識競賽分為「國小組」、「國中組」、「高中（職）組」及「社會組(含大專院校)」，各組報名人數上限分別為國小組350人、國中組150人、高中(職)組150人及社會組150人，並於5月23日辦理新北市環境知識競賽說明會，6月3日於「環境知識競賽」活動網站開放報名，至9月14日截止。其中學生組採分階段報名，先由學校推派5名學生團體報名，若至9月8日尚有名額，將於9月9日起開放學生個人報名。

▲競賽中國小組選手專注作答。

環保局表示，「環境知識競賽」是推動環境教育的重要活動之一，透過參賽者們的賽前學習及競賽活動，建立正確的環境知識與價值觀，並激發對環境問題的省思。今年競賽命題內容涵蓋「綠生活、氣候變遷及災害防救、資源循環、公害防治、環境管理、自然保育、文化保存及社區參與」等7個面向，並扣合政策時事議題及環境教育終身學習網指定影片，藉以鼓勵民眾關心環境時事並學習相關知識，提高環境素養。

環保局補充，競賽各組前5名將於11月16日代表新北市參加環境部舉辦的全國環境知識競賽，與各縣市精英相互切磋，為新北市爭取最高榮譽，更有機會獲取豐厚獎勵金，歡迎環保達人們踴躍報名參與。

▲參賽選手專注答題。