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社會 社會焦點 保障人權

三重滅門案刑警6點紫微宮搶頭香！拜「陰界執法者」破案地不到1km

記者許權毅／台中報導

新北市三重滅門血案24歲張嫌狠心殺害岳母、妻子以及繼子，3人屍體還被張嫌用棉被裹屍，張嫌則南下躲藏到台中。專案小組徹夜追查，其中2名刑警昨日一早不到6點，剛好路過紫微宮，乾脆等廟門開「搶頭香」拜三官大帝、城隍爺，不久真的傳來鎖定張嫌位置消息，16小時破案，神奇不已。廟方也說，看見2人神色較嚴肅，不像一般信眾，且時間過早，沒想到是來辦案的便衣刑警。

▲三重滅門案張嫌掐死妻子一家三口後，帶著愛犬「糯米」逃亡至台中，案件被揭發後16小時落網。（圖／記者陸運陞攝）

紫微宮廟公表示，昨日一早就有發現2名黑衣男，還等不及廟門開，就把車子停在紫微宮對面等候，差不多清晨6點左右，2名刑警陸續下車，向主神三官大帝、城隍爺拜拜，逐一稟報事由，希望神明能夠幫忙。

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

▲▼專案小組2名刑警昨日路過紫微宮，一早6點不到就等在門口，搶頭香進廟拜拜。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

廟公也說，一般信眾會在7、8點左右才前來拜拜，鮮少有等候在門口的信眾，當時也有跟2人點頭問早，但也沒有過問為何「如此早來」，隱約能感覺出，2人有些緊張、嚴肅，神情與一般人略有不同。

監視器畫面拍下，2名刑警陸續從車上下來，看上去頗為疲倦地走向廟埕，隨後進入廟裡點香，向三官大帝、城隍爺等神明稟報事情，2人都至少向神明訴說快1分鐘。

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

▲▼2名刑警神色較為緊張，廟公也說2人來拜拜時間比較早，有察覺不同。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

紫微宮主委陳火旺指出，紫微宮已經280幾年，一直都很靈驗。三官大帝分別是天官、地官以及水官，道教所說「天界賜福、地官赦罪、水官解厄」，也就是管天地人三界。城隍爺主管陰間，如果是有冤情、枉死，就能無形中給予一些力量。

陳火旺說，當初也不知道2名刑警為何來拜拜，是直到新聞出來才知道，應該是找到水湳發生斷點，剛好看到有廟宇，才來祈求神明給予指點。確實有聽說警方要來還願，但目前沒有接到消息。

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

▲▼紫微宮三官大帝建廟280多年歷史，是地方重要廟宇之一。（圖／記者許權毅攝）

▲▼三重滅門案刑警6點等在紫微宮門口！拜「陰界執法者」破案地不到1km。（圖／記者許權毅攝）

事實上，專案小組掌握張嫌所在地在西屯、水湳一帶，後經證實在順平路上某出租套房裡，該點距離紫微宮不到1公里，車程也只需要5分鐘左右，案件恰巧在2名刑警拜完神明後，出現轉機，讓人嘖嘖稱奇。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲紫微宮與張嫌躲藏處僅相隔不到1公里，車程僅5分鐘。（圖／翻攝Google Maps）

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