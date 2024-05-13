快訊／三重滅門案祖孫3屍解剖查死因　大女兒抱「糯米」悲痛現身

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

新北三重11日發生祖孫三代滅門血案，24歲張姓兇嫌疑因缺錢花用與家人發生衝突，1日氣憤動手將30歲陳姓妻子掐死，隔天又殺掉69歲劉姓岳母和3歲繼子，手段極其兇殘。不過檢察官昨日會同法醫相驗遺體，發現死者脖子上並無明顯勒痕，與張嫌供詞不符，今日下午2時許，檢察官會同解剖釐清確切死因，劉婦大女兒也抱著媽媽愛犬「糯米」到場，神情哀戚，不發一語。

▲三重滅門血案今解剖相驗，劉婦大女兒抱著愛犬糯米到場。（圖／記者陸運陞攝，下同）



回顧全案，劉姓岳母的大女兒因多日聯繫不上媽媽，便於11日找鎖匠開門，沒想到卻驚見媽媽、妹妹、姪子3人遭棉被裹屍，陳屍床上，小孩口中甚至被塞毛巾，而妹婿張嫌則失聯。警方隨即調閱監視器調查，發現張嫌6日抱走劉婦的愛犬「糯米」，搭乘白牌計程車離開住處，並從板橋車站搭乘高鐵帶著狗狗一路逃亡到台中，12日被警方逮捕歸案。

張嫌向警方供稱，他因賭債問題和妻子大吵一架，又想到還欠岳母40萬債務未還，加上先前曾偷用岳母身分借錢逾期未還被催款，擔心早晚東窗事發，便起殺心，1日凌晨他趁妻子熟睡時活活將她掐死，2日凌晨4時許又以相同手法勒死岳母及3歲繼子。

檢方昨日相驗後，發現死者身體呈現黑色浮腫、長蛆，但脖子上並無發現明顯勒痕，結果與張嫌供詞不符，但張嫌卻堅稱自己沒有下藥、下毒。

今天下午2時許，檢察官會同法醫解剖釐清3名死者確切死因，劉婦大女兒強忍悲傷，抱著媽媽生前飼養的愛犬「糯米」到場，面對媒體提問，大女兒全程不發一語，隨即在警方引導下進入板橋殯儀館，警方隨後也將鐵門拉下進行遺體解剖相驗。