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「新北‧構時尚」永續時尚秀　5／18府中廣場登場

▲「新北‧構時尚」永續時尚秀。（圖／新北市文化局提供）

▲「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」5月11日起到6月2日，在板橋府中廣場，展開永續時尚系列活動，連續四個周末打造不同主題的時尚之旅。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

永續時尚正夯！「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」，以永續時尚為主軸，展開為期1個多月的系列活動，即將在板橋府中廣場登場的包括5月18日的「永續時尚」主題秀，屆時府中廣場將化身時裝伸展臺，由伊林模特兒走秀展示五個專注永續議題的設計師品牌，每個品牌將推出8套服裝進行展演；還有以永續時尚秀為延伸的「時尚夢工廠」。

文化局表示，近年環保意識抬頭，永續已經成為時尚產業的熱門關鍵字，板橋在70、80年代紡織業興盛，帶動一波經濟發展，也成為相關中下游產業的聚集地，是隱身城市中的時尚後場。府中舊城區結合潮流新趨勢，在時尚中追求永續的生活態度，「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」活動，於5月11日起到6月2日連續四個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列主題活動，結合快閃貨櫃、工作坊、市集、搖滾舞臺，打造不同主題的時尚之旅，包括「風格閱覽室」、「永續時尚秀」、「永續實驗室」和「永續設計師」，帶領民眾從不同角度，看到永續與時尚的可能性。

▲「新北‧構時尚」永續時尚秀。（圖／新北市文化局提供）

▲「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動，結合快閃貨櫃、工作坊、市集、搖滾舞台，打造不同主題的時尚之旅。

5月18日晚間七點登場的「永續時尚秀」，邀請到五位關注永續議題的設計師，透過作品傳達永續資源的概念，包括提倡360度新價值主義的英國永續先鋒時尚品牌「DEPLOY」，最大特色是一衣多穿，讓衣服像積木一樣，拆解、組合成新的面貌；以及透過解構設計概念，強調服裝變化性與故事性的「INF」；重視材質觸覺記憶和服裝機能性的臺灣時裝品牌「oqLiq」；以「一輩子不製造垃圾」為品牌核心理念，將回收的丹寧和廢棄布料加以再製的「Story Wear」；和大量選用工藝大師陳景林的植物染布料，投入綠色時尚之列的設計師同名品牌「YENLINE」。每個品牌將推出8套服裝進行展演，整場秀共計40套秀服，屆時府中廣場將化身時裝伸展臺，由伊林模特兒走秀展示，呈現「永續時尚」的全新價值，時尚設計與環保交織的美學。

文化局表示，走進時尚後場，許多設計師品牌開始將環保、永續理念落實在設計中，透過永續時尚品牌與延伸工作坊的實作，看見時尚與永續的交會點。5月18、19日，還有以永續時尚秀為延伸的「時尚夢工廠」，兩天活動期間，府中廣場的快閃貨櫃，將以髮型、彩妝、服裝造型和攝影分類，各自打造專屬體驗空間，並邀請品牌團隊進駐，免費提供民眾裝扮體驗。5月19日週日下午4點到5點，還有彩妝大師曾亞凡、明星御用髮型師黃一峯、時尚教授李明川以及名模攝影師黃天仁親自操刀，體驗活動採線上報名，名額有限、額滿為止。

▲「新北‧構時尚」永續時尚秀。（圖／新北市文化局提供）

▲府中廣場快閃貨櫃，透過實作工作坊邀請民眾化身永續設計師，包括舊衣改造及再生紙製作，為循環生活提供新選擇。

另外，5月25、26日的「永續實驗室」，和6月1、2日的「永續設計師」也同樣精彩，府中廣場除了有市集、音樂表演之外，快閃貨櫃結合了產學合作，透過實作工作坊邀請民眾化身永續設計師，改造舊衣將廢棄布料重製再生，還有再生紙工作坊，將廢棄紙容器作為創作原料，製作成再生紙，為循環生活提供新選擇。詳細活動資訊可至「府中雙城」網站查詢；另報名「時尚夢工廠」體驗活動，請上Accupass活動通網站：https://reurl.cc/gG487b

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」活動期程

永續時尚SHOW
日期｜5月18日（六）19:00
地點｜新北市府中廣場
內容｜五大設計師品牌，結合永續時尚概念，打造街頭時尚秀。

時尚夢工廠
日期｜5月18日（六）14:00-20:00、5月19日（日）13:00-19:00
地點｜新北市府中廣場
內容｜以快閃貨櫃為體驗空間，規劃彩妝、髮型、服裝造型、攝影等四個時尚夢工廠，提供民眾裝扮體驗。

永續實驗室
日期｜5月25日（六）14:00-20:00、5月26日（日）14:00-19:00
地點｜新北市府中廣場
內容｜產學合作時尚體驗、工作坊、市集、搖滾舞臺

永續設計師
日期｜6月1日（六）14:00-20:00、6月2日（日）14:00-19:00
地點｜新北市府中廣場
內容｜產學合作時尚體驗、工作坊、市集、搖滾舞臺

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