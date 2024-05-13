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體驗生態新玩法！探訪不一樣的綠島　5月起5人成團週週成行

▲▼東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來「生態旅遊」在台灣蔚為風行，除了讓遊客了解在地人文與生態的故事，還能減輕環境負擔。東部海岸國家風景區管理處致力於推廣綠島各項生態小旅行，歡迎大家一起來認識綠島的生態之美，同時還能貢獻一己之力，來愛護這塊我們所居住的土地。

▲▼東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水⋯，但綠島山林更為人津津樂道的是擁有很豐富的動植物生態景觀森林步道。為帶領遊客一窺綠島森林步道奧妙，東管處將自5月1日至10月底辦理「綠島過山古道尋寶趣」活動，到訪民眾可透過導覽解說，除了解綠島山林動植物生態外，亦可了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

▲▼東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，也是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾島上行車減速慢行，讓路給活的螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

▲▼東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，也是綠島旅遊旺季。

另外透過實地淨灘活動，供參與者了解共同維護海岸環境與海洋資源的重要性，進而將「向海致敬」的理念深植到每個人的心中，也誠摯呼籲在綠島旅遊旺季到來的同時，到訪遊客都能共同維護這片在太平洋上天堂島嶼的潔淨與美好。

▲▼東管處辦理「綠島過山古道尋寶趣」、「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」及淨灘活動，體驗不一樣的綠島。（圖／東管處提供，下同）

各項活動辦理時間及集合地點等訊息如下：
1.「綠島過山古道尋寶趣」：5月1日起至10月底開始接受預約，活動時間每週一至五（08:30-10:00），5人成團
2.「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」：今年6月5日、7月4日、8月2日、9月30日共4場。集合地點在環島公路龜灣路段，集合時間為18:00。
3.「淨灘活動」：即日起至10月底，可至綠島中心索取淨灘用品，請上本處官網或電話預約。
4. 有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打預約專線：089-672026洽詢。

相關資訊並可於東管處官網（www.eastcoast-nsa.gov.tw）及FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。

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