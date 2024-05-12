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紐時：國稅局調查川普恐「欠稅1億美元」　避稅手法曝

▲▼美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普被爆疑似欠稅超過1億美元（約新台幣32億元），因為他兩度聲稱遭受巨大的虧損，分別是2008年與2010年之後，而他的律師則為此替他申請減稅，此舉引發美國國稅局調查。

根據《紐約時報》、ProPublica於11日的報導，國稅局對川普名下川普國際酒店大廈的稅務問題展開為期1年的調查。報導指出，川普曾兩次宣稱自己遭受巨大經濟損失。

他在2008年的稅務申報中首次表示，當時該棟位於芝加哥的大廈處於債務困境，並且「一文不值」；而在2010年之後，他則將大樓的所有權轉移到另一個同樣是由他控制的控股公司，並再次主張虧損。

根據報導，川普在2008年的申報中聲稱該年有高達6.51億美元（約新台幣211億元）的虧損，當時此舉並未引起國稅局的懷疑。但是隨後川普的律師將川普國際酒店大廈所有權轉移到另一個控股公司「DJT Holdings LLC」，並進一步宣稱在2010年出現了嚴重虧損。

隨後的數年內，川普名下的其他業務，包括高爾夫球場在內，全被轉移到「DJT Holdings LLC」。而他的律師則以此為依據，替川普國際酒店大廈申請更多的減稅措施。此舉則引發國稅局調查。

根據媒體估算，川普可能因此被國稅局追徵高達1億美元的稅金。

對此，川普集團的執行副總裁、川普的兒子艾瑞克在聲明中表示，「這件事多年前就已經解決了，只是因為我父親競選公職後又被重新提起。我對我們的立場充滿信心，因為已經得到稅務專家的專業支持，其中包括國稅局的前任法律顧問。」

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