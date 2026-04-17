菜鳥賊看書學盜墓！飛金門挖古墓「大失敗」　彰化男收押

▲金門縣定古蹟「陳顯墓」遭盜挖，金門地檢署聲請羈押獲准。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣日前發生古墓盜挖案件，檢警偵辦後認定嫌犯具反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，法院已裁定准押。全案除破案過程曲折，也因嫌犯看書挑墓盜的犯案手法，引發外界關注。

據了解，李姓嫌犯不僅鎖定金門地區古墓，還掌握台灣本島多處目標，並曾實地勘查過，顯示其犯案具有計畫性。單是在金門，李嫌就勘查過四、五處的古墓，檢方考量其可能持續犯案，遂向法院聲請羈押並已獲准。

據了解，年約20多歲的李嫌無前科，目前是無業狀態，過去從未曾到過金門，卻事前規劃盜墓行動。他先在台灣購買探針、洛陽鏟等工具，2月初抵金後，還特地前往金寧鄉圖書館借閱《金門的古墓與牌坊》這本書，逐一研究古墓位置並多次前往場勘，最後選定人煙稀少的陳顯墓下手。

據了解，嫌犯疑似是缺乏實務經驗，挖掘時不僅洞口過大，也未充分了解墓主背景。據史料記載，陳顯為地方知名清官，墓中原本就不會有太多的陪葬物。李嫌以現場遺留的鐵鏟破壞墓體表層花崗石後向下挖掘，但墓塚內部結構層層堅固，尤其含糯米的三合土層難以突破，最終未得手即放棄。

此外，根據研判李嫌應為單獨犯案，從被查扣的頭燈等工具判斷，李嫌利用夜間掩護盜墓行動，但警方尚無查出有共犯跡象。

另據指出，此案件偵辦過程一度陷入膠著，金門縣長陳福海於4月7日率文化局長、警察局長及陳氏鄉親等一同祭拜陳顯六郎公，祈求案件能早日偵破。其後警方即從監視器畫面中發現關鍵線索，讓案情得以迅速突破，讓辦案人員感覺冥冥之中自有天意，也直呼不可思議。