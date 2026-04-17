2年共99件車禍！南投2處汰換固定式測速　7／1重啟雙向取締

▲台14線70.7公里處的固定式測速汰舊換新。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

為有效防制交通事故、強化速度管理，南投縣政府警察局針對轄內仁愛鄉台14線70.7公里及南投市東閔路1.35公里兩處重要路段，規劃辦理既有設備汰換更新。相關設備目前已進入建置階段，並規劃為期三個月之宣導期，預計於7月1日重新啟用雙向取締執法，以提醒用路人共同維護道路安全。

南投縣仁愛鄉台14線及南投市東閔路既有執法設備，前因使用年限已久，陸續出現軟硬體故障情形，影響運作效能。為落實精準執法並確保取締正確性，南投縣警察局已編列預算辦理設備更新，將導入新一代數位測速雷達，並同步優化影像擷取系統，以提升違規偵測之穩定性與準確度。

經統計分析，仁愛鄉台14線為通往清境及武嶺之重要觀光幹道，近年受「夜衝武嶺」及騎乘大型重機風氣盛行影響，上下山車速偏高致事故風險增加；另南投市東閔路為主要通勤路段，因路段筆直，駕駛人易有超速情形。統計顯示，兩處路段近兩年交通事故合計達99件，顯示強化速度管理確有必要。期望透過科技執法設備建置，發揮預防及嚇阻效果。

▲位於東閔路1.35公里的固定式測速也更新。（圖／記者高堂堯翻攝）



為落實「執法在於守護安全，而非處罰」之核心理念，本局將於設備正式啟用前，規劃辦理為期三個月之宣導期，透過多元宣導管道及社群媒體提醒，使民眾提前熟悉相關措施，逐步建立守法駕駛習慣。

南投縣政府警察局呼籲，科技執法之目的在於導正違規行為，降低交通事故發生，保障用路人生命財產安全。請駕駛人行經山區及易超速路段時，務必遵守速限、減速慢行，切勿因一時搶快而危及自身及他人安全。本局亦將持續檢視執行成效，結合各項交通安全宣導措施，致力營造安全、友善之用路環境。