購物節「出租蝦皮帳戶」GG了！律師示警：這是新興手法

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來各種詐騙手段推陳出新，受害者們成了冤大頭，甚至不知不覺淪為詐欺的幫助犯。巴毛律師（陳宇安）就指出，最近有人因出租蝦皮帳戶，而收到詐欺傳票，於是趕忙來諮詢，對此她強調，「不管是什麼名義，千萬不要輕易交付所有的金融帳戶密碼。」

巴毛律師日前拍片指出，有苦主因為出租蝦皮帳戶變成詐欺犯，「這是一個比較新興的詐騙手法！我們以前常見的是直接騙帳戶，誆稱用你的帳戶去做投資、貸款之類的，現在因為民眾比較有這方面的警覺心，知道若出借人頭帳戶，可能會涉及幫助詐欺，所以現在詐騙集團就用新的話術。」

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▲詐騙新話術。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

她進一步提到，詐騙集團可能利用購物節之名，稱需要用很多蝦皮帳戶去賣東西，接著就向許多用戶租借蝦皮帳號，「很多人會覺得，蝦皮帳號應該沒有關係，但問題是蝦皮帳號通常會綁定帳戶，才有辦法收款，然後詐騙集團就會跟你說，我們也需要你的帳戶，這樣才有辦法收款，當你真的把帳戶交出去，他們再利用你的帳戶行騙後，你可能就會淪為詐欺的幫助犯了。」

最後，巴毛律師直言，不管對方是以什麼名義，要你交出網銀帳戶密碼或提款卡這些東西，一律要警覺這是詐騙陷阱，「千萬不要輕易交付你身上這些金融帳戶的帳號密碼，否則可能就會收到傳票，還會有很繁瑣的訴訟程序要跑。」