小心音量！知名溫泉飯店「深夜嬌喊」響徹新北投　他路過聽傻

▲原PO忍不住錄下女方激情嬌喊喊。（圖／翻攝自IG／bb0729_tsai）

記者鄺郁庭／綜合報導

北投知名溫泉飯店一間房內太激情，讓樓下路過的民眾忍不住錄下超誇張「嬌喊」，直呼「太誇張了吧！叫成這樣～」打開影片後，眾網友紛紛留言，「板橋都聽到了」、「祝順產」、「以後看IG只有兩種模式：靜音、耳機」、「以後在外面不敢亂點開IG影片了」、「這女的給足男人面子欸！哈哈哈哈！」

一名網友9日在IG貼出影片，畫面中他站在該間北投知名溫泉飯店樓下，當時夜色已深，如果有開影片聲音的話，會聽到一聲聲女子叫喊聲「響徹雲霄」。原PO就在文中表示，他想說已經半夜11：00，誰講話那麼大聲？結果聽到嬌喊聲才驚覺，「原來是溫泉派對」。

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影片一出，就有各地網友打趣，「板橋都聽到了」、「土城也聽到了」、「我在三重都聽到了」、「台中都聽到了」、「淡水也聽到了」、「紐約也聽到了。」還有人納悶，「隔音那麼差嗎？」意外引發討論，「應該是在陽台吧」、「應該是有開窗戶。」

有網友則笑呼，「被溫泉燙到啦」、「辛苦了媽媽～生孩子不是在醫院診所真是辛苦了」、「我一定報婦幼保護專線，誰在家暴」、「北投春吶」、「異形要出來了是嗎」、「怎麼沒有人去救她。」