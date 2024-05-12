想大便噗通生下寶寶！　產婦胖20公斤一家8人全沒發現

▲孕婦直到生出寶寶前都不知道原來自己懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

「茆茆醫師」茆盛庭日前發文，回憶某次遇到的一名病人是她當婦產科醫師以來最離奇的經歷，該名婦人過去幾個月胖了20公斤，以為只是自己吃多了，同住的8名家人也沒發現異狀，結果一天肚子痛上廁所，竟然把自己的孩子「大出來」，而且寶寶還非常健康，令她相當驚訝。

茆盛庭10日在《Dcard》發文，回憶那天公務機響起，急診檢傷的人說有人在家中突然生出小孩，正在搭救護車趕往醫院的途中，她當時想「戲如人生，總在連續劇看到的情節果然被我遇到了。」

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茆盛庭表示產婦當時根本不知道自己有孕在身，只覺得肚子突然痛了起來，去廁所想大便就把寶寶生了下來，寶寶還噗通一聲掉在馬桶裡，直到產婦的母親聽到嬰兒哭聲來到廁所後，把寶寶撈起來，才拿廚房的剪刀來剪斷臍帶，「一連串的對答讓我口罩下的嘴巴愈張愈大」。

產婦說過去幾個月胖了20公斤，卻以為只是「吃太多」，同住的8個家人也沒人發現她懷孕。茆盛庭當時想孩子這麼好生出來，可能是尚未足月的早產兒，生產環境也可能導致呼吸狀況不佳，「沒想到...小兒科醫師最終診斷，那竟然是個38週的足月寶寶。體重有3500公克，不喘、膚色粉紅、心跳也都正常。」

茆盛庭隔天到病房看產婦，對方與先生和樂融融地抱著寶寶餵母乳，開心逗著寶寶，「我慢慢走出病房，不由自主笑了出來。嗯，這就是婦產科醫師樸實無華的生活吧。」

網友紛紛留言，「好幸運的一家人」、「媽媽是不是以為自己是幸福肥」、「好想有這種好生的體質」、「10個月都沒察覺也是很神奇」、「通常急產的孩子，都很健康」、「產檢、麻醉都省下來了。」

不過也有不少網友覺得誇張，「聽起來就是對自己不負責任的人而已，月經半年多沒來，不會覺得怪怪的嗎？」

一名差點也要在馬桶上生小孩的三寶媽咪則說，她第二胎是雙胞胎，孕中晚期都很頻繁在半夜起床拉肚子，某天也是同樣情況，卻沒想到上到一半就感覺胎頭抵住陰道口處，趕緊擦乾淨扶著陰道口處打電話叫救護車，但褲子才剛穿好，雙胞胎哥哥就迫不及待出來了，到醫院才又生下雙胞胎弟弟，而當天「產兆疼痛感是0」。