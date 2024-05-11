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社會 社會焦點 保障人權

信義區梨泰院！網紅撒錢「3000人擠爆瘋搶」　警車被包圍、多人傷

▲北市信義區晚間現場聚集上千人潮。（影／民眾提供，下同，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者閔文昱／台北報導

在IG擁有16.1萬粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」，10日晚間在北市信義區發起「撒錢活動」，自行攜帶噴鈔槍將大把千元鈔隨機發送，不僅吸引約3000人到場瘋搶，甚至還傳出推擠踩踏事件，就連到場關注的警車都被人潮團團包圍。據了解，發起人共進行2波撒錢行為，不過警方目前還未接獲有民眾受傷送醫。

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動。（圖／翻攝自IG／mr.r.bro）

Mr.R 10日晚間在IG發出活動預告，內容指出「今晚務必注意安全，請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的」。

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

▲現場聚集上千人潮。（圖／民眾提供，下同，請勿隨意翻拍以免侵權）

由於信義微風附近每到周末都會吸引大批民眾聚集，活動開始後瞬間引發廣大關注。不少網友也將畫面上傳至各大社群媒體，只見Mr.R拿出噴鈔槍撒錢後，現場上千名民眾開始瘋搶，甚至有人因跑動跌倒，險些遭到踩踏，情況相當失控。

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

有網友在社群指出，當時只是好奇在一旁圍觀，不料開始發錢後所有人開始瘋狂推擠，她和友人當場跌坐在地，所幸周圍好心民眾擋住前方人潮，才沒發生踩踏，「不然感覺真的會像梨泰院一樣被壓到窒息」；另外也有民眾指出，Mr.R攜帶約30萬現金噴灑，自己和友人被擠到跌倒摔傷，形容失控情況有如「梨泰院事件翻版」。

▼北市信義區晚間現場聚集上千人潮。（影／民眾提供，下同，請勿隨意翻拍以免侵權）

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