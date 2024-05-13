美19歲男「發動聖戰」開山刀砍3警　遭判27年徒刑

▲比克福德幻想加入塔利班恐怖組織，跨年夜持開山刀犯案。（圖／翻攝推特「@SestoSanta」）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約2022年跨年夜當天，當時19歲男子比克福德（Trevor Bickford）持開山刀攻擊3名警員，所幸未釀成死亡，之後遭警方依3起企圖攻擊與3起企圖謀殺罪名起訴。時隔一年多，聯邦檢察官於日前宣布，比克福德已被判處27年有期徒刑。

CNN報導，聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）於9日的聲明稿中表示，今年20歲的比克福德受到極端伊斯蘭主義影響，在跨年夜於時報廣場殘忍攻擊3名紐約警察，所幸其中一名警察反應迅速，在最小化風險的情況下阻止了比克福德的攻擊，比克福德當時極容易傷害更多的人。

比克福德當庭認罪，他被依3起企圖謀殺警員與美國政府雇員罪，以及3起攻擊警員與美國政府雇員罪起訴。

威廉斯指出，比克福德的定罪與判決表明，執法部門將堅定不移地保護紐約、美國、自由及民主的核心價值觀，打擊恐怖主義的懦夫行為。

比克福德是美國公民，居住在緬因州，在2022年最後一天來到紐約，照他的原話來說是「為了發動聖戰，並盡可能殺愈多人愈好。」

比克福德在跨年夜當天於時報廣場幾個街區外，無緣無故對站崗的警方下手。其中一名第一天上班的菜鳥警察被砍中頭部，導致顱骨骨折，另外一名警察也受到攻擊；在場還有第3名員警受傷。

受傷員警案發後全數被送往醫院治療，並在醫院內跨年，不過2023年元旦當天都在情況穩定後出院。

比克福德襲警後被警方開槍擊中肩膀，送醫治療並受到警方監護。有媒體報導在事發前，他的媽媽和阿姨曾通報聯邦調查局（FBI），指出他受到伊斯蘭極端主義者的影響，思想變得極端激進。