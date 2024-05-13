以色列缺乏疏散平民的「可信」計畫　布林肯：進攻拉法恐引發動亂

▲布林肯表示，以色列缺乏保護加薩南部城市拉法140萬巴勒斯坦平民的「可信」計畫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯12日表示，以色列缺乏保護加薩南部城市拉法140萬巴勒斯坦平民的「可信」計畫，並警告若以色列對拉法發動大規模攻勢，卻未能剿滅哈馬斯武裝分子，很可能會引發動亂。

根據《路透社》報導，布林肯（Antony Blinken）受訪時指出，美國暫停供應3500枚2000磅和500磅炸彈給以色列，因為以色列缺乏一個可信的計畫來保護在拉法（Rafah）避難的140萬平民，而這也是目前唯一被暫緩提供的美國武器。

布林肯也再度強調，如果以色列發動全面進攻，美方的作法很有可能改變，「如果以色列對拉法發動重大軍事行動，那麼我們將不會為這次行動提供某些系統支持，以色列需要有一個明確、可信的計畫來保護平民，我們現在還沒看到這個計畫。」

▲根據聯合國（UN）的說法，目前有140萬人在拉法避難。（圖／路透）



此外，布林肯也強調，即使以色列對拉法發動攻勢，仍然會留下數千名哈馬斯武裝分子，屆時拉法將陷入混亂的無政府狀態，剩餘的哈瑪斯可能會藉此機會再度崛起。

布林肯提到，以色列尚未替加薩的安全、治理和重建訂定一項戰後計畫，「我們和以色列有相同的目標，我們要確保哈瑪斯不能再統治加薩，美國一直在與以色列討論一種更有效、更持久的方式，使加薩去軍事化。」

白宮同日發聲明稱，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）的通話中，重申總統拜登（Joe Biden）對拉法行動的長期憂慮，並提出了替代行動方案。