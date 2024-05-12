屁孩「投石爆窗」砸死女駕駛　19歲人生毀了！刑期最少20年起跳

▲19歲少年垮克（Zachary Kwak）夥同其他2人用石塊攻擊行進中的車輛，導致20歲女性駕駛巴特爾（Alexa Bartell）死亡。（圖／翻攝自傑佛遜郡治安官辦公室）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國科羅拉多州丹佛市（Denver）的19歲少年垮克（Zachary Kwak）10日向檢方認罪，他曾在去年4月夥同另外兩人，使用園藝石塊砸破一輛行進中轎車的擋風玻璃，導致20歲女性駕駛巴特爾（Alexa Bartell）當場身亡。作為認罪協議的條件，他將被判處至少20年、最多32年的有期徒刑。

根據福斯新聞、CNN報導，科羅拉多州第一司法轄區檢察官辦公室聲明稱，現年19歲的垮克認罪3項罪名，包含一級襲擊罪、二級襲擊罪與二級襲擊未遂。此前，他曾被控謀殺，但作為認罪協議的一部分，他承認自己在知情下犯行，極度藐視生命價值並造成重大死亡風險，刑期將至少高於20年，但不超過32年，預計將於9月3日宣判。

回顧2023年4月19日的案發經過，垮克與另外2名青少年柯尼格（Joseph Koenig）、卡羅奇克（Nicholas Karol-Chik）在當晚10時過後使用撿來的園藝用岩石，向行進中的多輛車輛投擲石塊，其中一次砸破了巴特爾駕駛車輛的擋風玻璃。當時巴特爾的車速大約時速128公里，被石頭砸中後她失控撞進路邊田野。

Shocking details were revealed as the teenagers appeared in court on Thursday charged with murder over the death in Colorado on April 19



Joseph Koenig, Nicholas 'Mitch' Karol-Chik and Zachary Kwak, all 18, are all charged with murder pic.twitter.com/liXqo2lp4w — News News News (@NewsNew97351204) April 28, 2023

據稱，垮克砸中巴特爾車輛逃逸後又表示，「我們必須回去看看」，並且回到現場拍攝了事故照片。他告訴調查人員，這是因為他認為其他兩人會想要留存照片當作「紀念品」。此外，根據卡羅奇克的說法，垮克在擊中車輛後變得特別「興奮」。但垮克也反控卡羅奇克在投擲時會呼叫海軍術語，例如「左舷接敵」之類的用詞。

巴特爾當晚11時之前就不幸離世，家屬11日在法庭上聽取垮克認罪協議，過程中不斷拭淚，但沒有對外發表評論。調查人員此前表示，這3名被告在導致巴特爾去世之前，一起向行駛中的車輛投擲石塊已有2個月的時間，巴特爾死亡當天還有另外3名被害人受傷。柯尼格和卡羅奇克的案件仍在進行審理中。