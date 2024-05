屁孩「投石爆窗」砸死女駕駛　19歲人生毀了！刑期最少20年起跳

▲19歲少年垮克(Zachary Kwak)夥同其他2人用石塊攻擊行進中的車輛,導致20歲女性駕駛巴特爾(Alexa Bartell)死亡。(圖/翻攝自傑佛遜郡治安官辦公室)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國科羅拉多州丹佛市(Denver)的19歲少年垮克(Zachary Kwak)10日向檢方認罪,他曾在去年4月夥同另外兩人,使用園藝石塊砸破一輛行進中轎車的擋風玻璃,導致20歲女性駕駛巴特爾(Alexa Bartell)當場身亡。作為認罪協議的條件,他將被判處至少20年、最多32年的有期徒刑。

根據福斯新聞、CNN報導,科羅拉多州第一司法轄區檢察官辦公室聲明稱,現年19歲的垮克認罪3項罪名,包含一級襲擊罪、二級襲擊罪與二級襲擊未遂。此前,他曾被控謀殺,但作為認罪協議的一部分,他承認自己在知情下犯行,極度藐視生命價值並造成重大死亡風險,刑期將至少高於20年,但不超過32年,預計將於9月3日宣判。

回顧2023年4月19日的案發經過,垮克與另外2名青少年柯尼格(Joseph Koenig)、卡羅奇克(Nicholas Karol-Chik)在當晚10時過後使用撿來的園藝用岩石,向行進中的多輛車輛投擲石塊,其中一次砸破了巴特爾駕駛車輛的擋風玻璃。當時巴特爾的車速大約時速128公里,被石頭砸中後她失控撞進路邊田野。

Shocking details were revealed as the teenagers appeared in court on Thursday charged with murder over the death in Colorado on April 19



Joseph Koenig, Nicholas 'Mitch' Karol-Chik and Zachary Kwak, all 18, are all charged with murder pic.twitter.com/liXqo2lp4w