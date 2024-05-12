被鄰居嫌太吵！她在家門口挨刺數刀　「真相曝光」超心疼

▲美國一名婦女被鄰居嫌太吵而遭攻擊。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國波士頓56歲婦女雪柔（Cheryl Masucci）在家門口被隔壁鄰居砍傷，理由是「長期製造噪音」讓人不堪其擾，幸好送醫後已無大礙。她事後坦言，當下根本不明白發生什麼事，因為自己獨居又是聽障人士，雖然盡可能降低音量，或許仍在無意間打擾到其他人。

雪柔6日接受NBC10 Boston採訪時回憶，她3日下午正要踏入家門時，住在隔壁的84歲老翁突然揮舞刀子衝過來，「我的脖子跟手被刺傷」，自我防衛過程中，雙手也留下多處割傷。據稱嫌犯罹患心臟病，被警方逮捕後送醫，目前面臨4項刑事指控，包括蓄意謀殺罪等。

根據警方報告，隔壁鄰居是一對年邁夫妻，他們抱怨雪柔的公寓總是傳出巨大噪音跟砰砰聲。嫌犯妻子表示，丈夫早就受夠噪音，當天情況進一步惡化，才會忍無可忍犯案。

雪柔表示，儘管她試圖保持安靜，卻不一定能夠意識到自己打擾到鄰居，「我就只有自己一個人，我的父親過世了」，家裡沒有其他人能夠照顧自己。

不過，雪柔已經重新振作，想把這件事拋諸腦後，「我很好，我不擔心這個，我很堅強。」其他鄰居也對攻擊案感到詫異與不解，「她沒有樹立任何敵人」、「找聽障人士的麻煩，真是太糟糕了」、「這種事情不應該發生在她身上」、「她簡直就是個甜心，我不明白為何有人會想煩她。」