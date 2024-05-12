美富豪賭場被下藥！一下午「損失6488萬」　他氣炸重賞3千萬求證據

▲曼利聲稱自己在拉斯維加斯賭場被下藥後損失了200萬美元。（組圖／翻攝自維基百科、X）

記者葉睿涵／編譯

美國加州房地產高層曼利（Dwight Manley）聲稱，他在拉斯維加斯一家賭場玩21點時被人下藥，導致他一下午損失了200萬美元（約新台幣6488萬元），而決定祭出100萬美元（約新台幣3244萬元）重賞，向民眾收集自己被下藥的證據。

據《拉斯維加斯評論報》報導，拉斯維加斯最近出現了14個巨型廣告看板，以醒目的字眼寫著「2021年12月10日，誰在米高梅豪華酒吧（MGM Grand）給賭客下藥了」，而在當地引發熱議。

原來，曼利2021年12月在米高梅玩21點時，飲料被人摻入了俗稱為「K他命」的氯胺酮（ketamine），導致他在賭場損失了200萬美元。據曼利所述，他當天在下午1時45分左右點了一杯雞尾酒，儘管他當時覺得這杯酒的味道「很苦」，但他還是喝完了這杯酒，然後又點了一杯。

曼利表示，他在喝完酒後，就感覺自己暈暈的，並在下午4時左右意外打破一個玻璃煙灰缸，導致他的手被割破，血流到了賭桌上，「我完全不記得自己受過傷，這明顯是藥物作用導致的」。

曼利進一步指控，在他做出了這一系列不尋常的行為後，賭場居然替他把信用額度提高到350萬美元（約新台幣1.1億元），導致他在賭場損失了200萬美元。隨後，曼利在下午5時15分被朋友帶回別墅，並在那裡暈倒了。

隔天，曼利清醒後，覺得自己前一天的行為可能是被下藥了，於是他立刻返回加州看醫生，並被確診「氯胺酮中毒」。隨後，曼利對米高梅豪華酒吧提出訴訟，指控米高梅犯下欺騙性貿易行為、不當得利，以及違反默示契約罪，但未具體說明曼利的索賠金額。

隨後，他與律師、私家偵探合作，於2023年10月開始懸賞50萬美元（約新台幣1622萬元），公開徵集自己被下藥的證據，而他最近也將賞金提高到100萬元，並在拉斯維加斯14個廣告看板刊登廣告，勢要贏得訴訟，讓米高梅為此事負責。曼利表示，「任何的證據都值得一看。我相信一定有人知道這是誰幹的，我們希望防止這種情況再次發生。」