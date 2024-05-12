川普暗示可能副手是他！猛批拜登是「十足白痴」：全世界在笑他

▲川普11日在一場集會上狠批拜登是「十足的白痴」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國將於11月5日舉行第60屆總統選舉，4年前敗選的前總統川普最近馬不停蹄地四處造勢，積極爭取重返白宮執政。5月11日，他在紐澤西的一次集會上，猛批現任總統拜登是「十足的白痴」，還暗示了他的副手人選或有可能是北達科他州（North Dakota）的州長柏根（Doug Burgum）。

綜合美媒報導，川普11日以藍色西裝搭配紅領帶，加上「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽的招牌造型，出席威爾伍德（Wildwood）的造勢活動，對在上屆選舉中擊敗他成為現任總統的拜登進行了猛烈抨擊。

川普聲稱，拜登是一個「十足的白痴」，「我們把美國史上最糟糕的10位總統加起來，都不及拜登對我國造成的破壞。他是美國有史以來最糟糕的總統，全世界都在嘲笑他，因為他就是個白痴，一點也不聰明。」

▲川普暗示柏根可能成為他的副手，而柏根也在11日的集會上發表簡短演講。（圖／路透）

最近被官司纏身的川普，還將自己的法律問題全數歸咎於拜登，「你不能這樣對待你的對手，第三世界國或許會這樣做，香蕉共和國也可能這麼做，但美利堅共和國絕不能這麼做。」

威爾伍德市發言人法根（Lisa Fagan）告訴美聯社，這場集會吸引了至少8至10萬名川普支持者參加，而這位前總統的造勢集會也邀請了北達科他州州長柏根加入，暗示柏根將成為他競選總統時的副手人選。

此前，法新社也曾預測柏根可能是川普的搭檔人選，但由於他與川普一樣來自白人富裕階層，認為2人的互補性不大。