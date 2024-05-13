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美退役飛官訓練共軍飛行員「如何降落航母」　涉與中國駭客合作

▲▼前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾·杜根(Daniel Duggan ) 在這張未註明日期的宣傳照片中擺出姿勢拍照，他因涉嫌在訓練中國飛行員後違反美國軍備控制法而面臨被引渡到美國。（圖／路透）

▲前美國海軍陸戰隊飛行員杜甘（Daniel Duggan，右）。（圖／路透）

文／中央社

美國陸戰隊退役飛行員杜甘被控違法訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦，2022年在澳洲被捕的他力爭不被引渡到美國受審。他的律師指稱，杜甘在不知情下與中國駭客合作。

55歲的杜甘（Daniel Duggan）已經歸化為澳洲籍，路透社看到法律文件顯示，律師指稱，杜甘擔心西方情報機構要求提供敏感情資，會使他家人陷入危境。

律師此一文件支持路透社有關於杜甘與已遭定罪的中國國防駭客蘇斌（Su Bin，譯音）有關的報導內容。

杜甘否認違反美國武器管制法律的指控。他在北京工作6年後，2022年回澳洲時被捕，後來一直被關在高度設防監獄。

律師柯拉瑞（Bernard Collaery）在3月提交澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）的文件中指出，美國當局在從蘇斌手中查扣的電子設備中發現與杜甘的通信。引渡案開庭後，德雷富斯將就是否將杜甘交給美國作出決定。

杜甘被捕2年後，本案本月將在雪梨法院開庭。英國曾在他被捕之前警告退役軍事飛行員不要效力中國。

蘇斌2014年在加拿大被捕，2016年承認透過駭客手法攻擊美國主要國防承包商，以竊取美國軍用飛機設計。美國對與杜甘同謀的7人提出引渡請求，包括蘇斌。

柯拉瑞寫道，雖然杜甘知道蘇斌是國營的中國航空工業集團有限公司（AVIC）的聘僱仲介，但是「我們當事人」與蘇斌的駭客案「毫無關係」，並且強調儘管蘇斌「可能與（中國）特務有不正當關聯，我們當事人對此並不知情」。

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