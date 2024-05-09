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中國拉攏太平洋島國　澳洲對台友邦「吐瓦魯」大增金援

▲澳洲外交部長黃英賢（前右2）訪吐瓦魯，8日表示將提供金援協助打造海底電纜及填海計畫。（圖／X／SenatorWong）

▲澳洲外交部長黃英賢（前右2）訪吐瓦魯，8日表示將提供金援協助打造海底電纜及填海計畫。（圖／X／SenatorWong）

文／中央社

中國努力拉攏各太平洋島國之際，澳洲將把提供給太平洋友邦吐瓦魯的財務援助大增逾4倍，以鞏固雙方於去年11月簽署、具劃時代意義的一份氣候、移民和安全事務條約。

路透社報導，正在吐瓦魯進行訪問的澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今晚表示，澳洲政府已承諾將全國預算中的1億1000萬澳元（約新台幣23億元）提供給吐國。

這筆預算中有5000萬澳元將用於打造吐瓦魯首條海底電纜，讓吐國民眾能與全球電信服務連結；1900萬澳元用於一項填海計畫，讓因海平面持續上升而面臨滅國危機的吐瓦魯海岸線獲得強化。

此外，其中的1500萬澳元將用於一座國家安全協調中心，以及1000萬澳元直接支援吐國預算。

上述金援規模明顯多於澳洲在2023至2024年度提供給吐國的1700萬澳元（約新台幣3億6000萬元）。

中國在太平洋擴大安全勢力的企圖心，在吐瓦魯今年1月的國會選舉中成為備受關注的議題。當時角逐總理大位的2名候選人表示，吐瓦魯應考慮與台灣斷交、與中國建交，以爭取更多資金；還應檢討新的吐澳安全條約。

吐國大選投票前2週，鄰國諾魯才與台灣斷交。中國先前在諾魯修建了一座港口，並承諾提供更多援助。

不過，吐國新任總理泰歐（Feleti Teo）上任後，承諾維持與台灣邦誼，並批准去年11月與澳洲簽署的「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定。這份協定讓吐瓦魯公民能移居澳洲工作或求學，並在海平面不斷升高的情況下繼續承認吐瓦魯的存在。

黃英賢今晚在一場演說中表示：「澳洲已提供吐瓦魯一項安全保證，以在發生人道災難、疫情或遭遇攻擊時予以支援。」

她還說：「這也是史上首次有2個國家同意一項具法律約束力的工具，以確保國家地位在面臨海平面升高的情況下仍可續存。」

好鄰聯盟協定也允許澳洲審查吐國與第3國所簽署、涉及廣泛安全領域的協議，包括港口和電信等。

 
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