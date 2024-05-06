澳洲女州議員遭陌生人下藥性侵！　沉重曝：同天還有多名女子受害

▲昆士蘭州議員兼衛生部助理部長布蘭特妮勞加（右）在社交媒體上沉痛宣告，自己在4月27日晚間遭陌生人下藥性侵，當日還有多名女性受害。（圖／翻攝FB／Brittany Lauga MP）

圖文／CTWANT

澳洲昆士蘭（Queensland）州議員兼衛生部助理部長布蘭特妮勞加（Brittany Lauga）5月4日在社交媒體上沉痛宣告，自己在4月27日晚間遭陌生人下藥性侵，且當日還有多名女性受害。消息傳出，引起澳洲輿論嘩然。澳洲警方已著手調查，並呼籲其他被害人出面報警。

根據《BBC》 報導，出身昆士蘭州的勞加4月28日到警局報案，表示27日晚間在自己所屬選區的耶蓬（Yeppoon）地區參加社交活動時，遭遇陌生人下藥性侵，當她翌日凌晨清醒後，立刻前往警局報案，然後趕往醫院進行檢查，確認體內存在她從未服用過的藥物，並稱「該藥物對我產生了『嚴重』的影響」。

更令人震驚的是，勞加透露，當晩不止她一個人遭到下藥侵犯，已經有多名女性得知她也是受害者後，私下向她尋求幫助，勞加沉痛表示：「這種事是不對的！我們本應該能在鎮上好好享受社交活動，不應該擔心有被下藥或受到侵犯的風險！」

勞加還表示，經歷這起不幸的事件後，她需要時間去療癒受創的身心，呼籲外界尊重她的隱私，讓她得到自己真正需要的支持。

昆士蘭警局證實，警方正竭力調查上月28日在耶蓬地區發生的重大性侵案件，不過並沒有在同一地區接獲其他報案，因此呼籲有任何相關資訊或遭遇過類似狀況的人，主動與警方聯繫。

而同為女性官員的昆士蘭州住房部長梅根史坎倫（Meaghan Scanlon）稱這起事件「令人震驚」而「恐怖」，認為婦女在澳洲成為家庭暴力和性暴力受害者的比例過高，令人無法接受，強調政府將盡一切努力保護婦女，並制止暴力事件發生。

延伸閱讀

▸ 台灣超多隱藏富豪？國稅局前實習生見「92歲嬤報稅」 要繳700萬

▸ 老媽要「月薪20%」當孝親費！男錯愕「不會太多嗎？」 全場搖頭：才8000元

▸ 媳婦裝不會煮飯 秀「黑暗料理」教訓婆婆：我真的笨手笨腳