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學校當後宮！澳名校爆超噁「女同學評比名單」外流　4男停學處分

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 這所私立男女混校每年學費64萬台幣。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一所頂尖私立學校爆出醜聞，4名國中男學生製作一份女同學評比名單，將她們從好到壞分成「老婆」、「中等」到「吃不下去」（unrapeable）等多個等級，外流至社群平台後引發社會譁然，現已被校方停學處分。

根據《澳洲新聞網》，這份名單是由墨爾本東郊令伍特（Ringwood）知名的雅拉河谷文法學校（Yarra Valley Grammar School）11年級學生上傳到Discord平台，1日被校方發現。

名單上有許多女學生的照片，為她們打分數並分成「老婆」、「可愛」、「中等」、「對象」、「滾啦」及「吃不下去」等6個等級。目前已有4名涉案男學生被停學，正等待進一步調查。

這所學校每年學費要價3萬澳幣（約新台幣64萬），校長梅里（Mark Merry）5日受訪強調，互相尊重是學校教育的基礎，因此這起事件不僅令校方及涉事男學生的家長震驚，同年級的其他男同學也認為他們的行為太過頭。

梅里對於名單中出現「吃不下去」的類別震怒，已向警方通報此事，以確保學生未涉入刑事犯罪，「身為一名父親，我認為這絕對是無恥且無禮的。」

澳洲教育部長祈雅（Jason Clare）6日表示，「我很高興這些學生被停學」，直言這起駭人聽聞的事件令人作嘔，也代表學校、家長及政治領袖還有很多工作要做，包括向全國各地學校提供資金，以開設尊重關係相關課程。

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