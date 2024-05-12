八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

▲八里龍米路、五股成泰路銑鋪，5月13日至15日夜間道路交管。（圖／新北市養工處提供）

記者郭世賢／新北報導

為提升八里區龍米路1段至五股區成泰路4段（往五股方向）道路品質，新北市政府養工處將於5月13日至15日，每日夜間10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程，除施工第1天需封閉關渡大橋往五股匝道，用路人需改道外，其餘兩天工程皆利用調撥車道方式疏導交通，請用路人配合現場告示牌及交管人員指揮通行。

養工處表示，八里區龍米路及五股區成泰路（市103線）是來往淡水、關渡大橋間重要幹道，車流量大道路負荷量也大。為提供民眾更優質的通行環境，本次道路銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，提升道路強度和使用年限，同時可減少日後維護頻率。

養工處說明，八里龍米路及五股成泰路（關渡橋下至孝義路口）銑鋪工程，工期3天，5月13日夜間將封閉關渡大橋往五股方向匝道，請用路人改走往八里方向匝道，並於八里區龍形一街迴轉前往五股；行經龍米路欲經由關渡大橋往台北及淡水的用路人，請配合交維人員指示行駛調撥車道，並於五股區成泰路4段22巷迴轉上關渡大橋。5月14日至15日每日夜間車輛則無須改道，可依現場交維人員引導改由對向調撥車道通行。

養工處提醒，施工期間公車暫停停靠站牌如下，第1天5月13日將暫停停靠「關渡大橋站」及「關渡大橋一站」，請民眾請於「艋舺橋站」及「外獅頭站」提前上下車；第2天將暫停停靠「關渡大橋一站」及「外獅頭站」，請民眾請於「關渡大橋站」及「獅仔頭站」提前上下車；第3天將暫停停靠「獅仔頭站」及「成泰路口站」，請民眾請於「成德公園站」提前上下車。施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便，敬請見諒。