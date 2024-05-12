新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

▲漏斗狀誘導式斜坡引導動物從地下通道穿越馬路。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

土城桐花公園為著名的新北市區賞桐景點，同時也是螢火蟲大爆發的季節，吸引民眾前往賞花賞螢，車流量較多，為避免過路動物命喪輪下，新北市政府農業局在土城桐花公園周邊設置生態廊道，保護野生動物及用路人安全，呼籲民眾務必放慢行車速度，最好能搭乘大眾交通運輸，減少車流量，降低路殺發生。

農業局表示，於桐花公園周邊設置4處生態廊道並設置解說告示牌，宣導防路殺設計。第1處是漏斗狀誘導式斜坡，設計成斜坡道是為了利於龜類爬行，並引導小動物們進入地下涵管生態廊道；第2處是於誘導式斜坡下的地下廊道，廊道高度100公分，寬度50公分，可兼容小至中等體型的動物，讓多種小型哺乳動物、蛇類、青蛙等兩棲類動物可以經由廊道安全過路。

▲赤腹松鼠利用天空廊道安全抵達對側樹林。

第3處是天空廊道，設置於往承天寺方向的好漢坡，因道路兩側樹冠不相連，故以空中廊道形式讓棲息於樹冠層的動物例如松鼠、樹棲蛇類等，可利用廊道安全抵達對側樹林，也曾紀錄到台灣藍鵲停留休息；第4處是修復既有道路涵管並建設地下廊道及鋪設菱格網，讓棲息於地表層的動物能從地下廊道穿越並利用菱格網爬行離開道路，減少路殺。

農業局指出，生態調查資料顯示生態廊道設置後，路殺已大幅減少9成，民眾在駕車前往賞花時，除放慢行車速度外，經過生態廊道旁亦可張大眼睛找看看是否正有野生動物通過，邀請民眾一同了解路殺，加入公民科學家的行列，改善路殺現況。

▲白鼻心通過漏斗狀誘導式斜坡。

目前正是賞螢的時期，為了減少車流，減少路殺，新北市農業局呼籲欲賞花賞螢健行的民眾可搭乘捷運藍線至永寧站，於2號出口轉乘藍43延公車往南天母廣場方向，在安家上城站下車，道路旁即為賞螢步道路口。

農業局長李玟表示，未來也持續監測雙溪區、石碇區及貢寮區等農路周遭環境的生態與路殺狀況，再搭配農路改善工程相輔相乘，打造野生動物「客製化」的生態廊道，建構生態友善道路，讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

▲土城桐花公園螢火蟲大爆發。