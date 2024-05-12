　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

▲新北農業局打造生態廊道 減少賞螢車潮路殺風險。（圖／新北市農業局提供）

▲漏斗狀誘導式斜坡引導動物從地下通道穿越馬路。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

土城桐花公園為著名的新北市區賞桐景點，同時也是螢火蟲大爆發的季節，吸引民眾前往賞花賞螢，車流量較多，為避免過路動物命喪輪下，新北市政府農業局在土城桐花公園周邊設置生態廊道，保護野生動物及用路人安全，呼籲民眾務必放慢行車速度，最好能搭乘大眾交通運輸，減少車流量，降低路殺發生。

農業局表示，於桐花公園周邊設置4處生態廊道並設置解說告示牌，宣導防路殺設計。第1處是漏斗狀誘導式斜坡，設計成斜坡道是為了利於龜類爬行，並引導小動物們進入地下涵管生態廊道；第2處是於誘導式斜坡下的地下廊道，廊道高度100公分，寬度50公分，可兼容小至中等體型的動物，讓多種小型哺乳動物、蛇類、青蛙等兩棲類動物可以經由廊道安全過路。

▲新北農業局打造生態廊道 減少賞螢車潮路殺風險。（圖／新北市農業局提供）

▲赤腹松鼠利用天空廊道安全抵達對側樹林。

第3處是天空廊道，設置於往承天寺方向的好漢坡，因道路兩側樹冠不相連，故以空中廊道形式讓棲息於樹冠層的動物例如松鼠、樹棲蛇類等，可利用廊道安全抵達對側樹林，也曾紀錄到台灣藍鵲停留休息；第4處是修復既有道路涵管並建設地下廊道及鋪設菱格網，讓棲息於地表層的動物能從地下廊道穿越並利用菱格網爬行離開道路，減少路殺。

農業局指出，生態調查資料顯示生態廊道設置後，路殺已大幅減少9成，民眾在駕車前往賞花時，除放慢行車速度外，經過生態廊道旁亦可張大眼睛找看看是否正有野生動物通過，邀請民眾一同了解路殺，加入公民科學家的行列，改善路殺現況。

▲新北農業局打造生態廊道 減少賞螢車潮路殺風險。（圖／新北市農業局提供）

▲白鼻心通過漏斗狀誘導式斜坡。

目前正是賞螢的時期，為了減少車流，減少路殺，新北市農業局呼籲欲賞花賞螢健行的民眾可搭乘捷運藍線至永寧站，於2號出口轉乘藍43延公車往南天母廣場方向，在安家上城站下車，道路旁即為賞螢步道路口。

農業局長李玟表示，未來也持續監測雙溪區、石碇區及貢寮區等農路周遭環境的生態與路殺狀況，再搭配農路改善工程相輔相乘，打造野生動物「客製化」的生態廊道，建構生態友善道路，讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

▲新北農業局打造生態廊道 減少賞螢車潮路殺風險。（圖／新北市農業局提供）

▲土城桐花公園螢火蟲大爆發。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

►謝國樑成為職棒開球首位市長　「小龍女」基隆女孩齊讚在地美食

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

學費太便宜！　日本慶應大學校長提案「漲3倍」挨轟

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

夏天好多蟑螂　專家：我都直接捏爆

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

更多熱門

相關新聞

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

新北市三重區昨（11日）發生一起祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒及3歲孫子陳屍家中，經查，涉案的二女婿張嫌為詐欺通緝犯，今天上午警方在台中將其逮捕。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，「詐欺犯滿街跑啊，台灣真的是詐騙天堂無誤」。

滅門案3屍為何裹棉被？高大成：死者「目睭金金看」

滅門案3屍為何裹棉被？高大成：死者「目睭金金看」

他疑老婆劈腿狠心掐死！又動手殺岳母3歲繼子

他疑老婆劈腿狠心掐死！又動手殺岳母3歲繼子

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

獨／女婿帶博美犬逃亡！繳4萬多租房2天就被抓

獨／女婿帶博美犬逃亡！繳4萬多租房2天就被抓

關鍵字：

新北土城生態廊道

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面