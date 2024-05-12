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新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

▲新北單身聯誼第2階段開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲60名單身男女在烏來的自然美景中，開啟初夏戀情序幕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市自2013年開始每年舉辦單身聯誼活動，因活動多元且配對率高而廣獲市民好評，今年單身聯誼活動第3至5場次活動，將於5月13日上午9時開放網路報名，此次活動主軸為北海岸夏戀派對及三重眷村文青小旅，歡迎單身的市民朋友踴躍報名。

民政局表示，第2場單身聯誼活動在11日圓滿完成，有60名單身男女在烏來的自然美景中，開啟初夏戀情序幕，單身男女一起搭乘烏來台車、漫步老街，在原鄉譜出戀曲；也透過闖關遊戲、欣賞藝術活動演出，拉近彼此距離，最後共18對好感度配對成功，延續倆人幸福。

▲新北單身聯誼第2階段開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲單身男女一起搭乘烏來台車，在原鄉譜出戀曲。

從事服務業的胡小姐表示，單身多年的自己以為習慣獨居一個人的生活，但去年最愛的小狗離開後，突然發現很害怕寂寞，想要有人分享生活，這次成功報名新北市單身聯誼活動，期待能在過程中遇到互相陪伴的那個他。而在醫院擔任管理師的蔡小姐則說，對於緣分總是抱著隨緣的態度，相信總有一天會降臨，但隨著時間流逝，發現幸福是需要主動出擊，這次決定給自己一次機會，希望能認識新朋友及碰見心儀的對象。

民政局補充，為鼓勵參加者積極追求幸福，新北市特別規劃只要參加同場次單身聯誼（含過去場次），並步入婚姻之新人，將可以增額錄取本市聯合婚禮，相關資訊可至「新北市政府民政局」網站查詢。

▲新北單身聯誼第2階段開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲透過闖關遊戲，拉近彼此距離。

▲新北單身聯誼第2階段開跑。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市第2場單身聯誼活動圓滿完成，共18對好感度配對成功。

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