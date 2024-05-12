三重滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

記者邱晟軒／綜合報導

新北市三重區昨（11日）發生一起祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒及3歲孫子陳屍家中，經查，涉案的二女婿張嫌為詐欺通緝犯，今天上午警方在台中將其逮捕。對此，胸腔內科醫師蘇一峰質問一句，「還要廢死嗎？」

根據警方初步調查，張嫌1日晚間因懷疑妻子陳嫌外遇，與其發生爭吵，竟在盛怒之下掐死妻子。隔天，張嫌又與岳母劉姓老婦為錢發生爭執，再度動手殺害劉老婦及3歲外孫。

▲新北祖孫三代滅門血案！詐騙通緝犯張嫌今台中落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇一峰在臉書發文表示，如果兇手真的是詐騙通緝犯，「請問還要廢死嗎？」

蘇一峰進一步痛批，該兇嫌女婿不僅是詐騙犯，還涉嫌殺害3人，罪行重大，他狠酸，如果嫌疑人說有悔意，或者精神喪失，「就不用死了」。詐欺犯滿街跑，「台灣真的是詐騙天堂無誤」。

回顧整起案件，警方調查，張嫌於6日晚間帶著行李匆匆搭白牌計程車前往板橋車站後，緊接著搭乘高鐵一路往南逃逸，最終在台中某日租套房落腳。警方調閱監視器追蹤其行蹤，並於11日深夜鎖定他在台中出沒，立刻派遣2小隊、數十名警員前往埋伏。

警方深夜埋伏後確認張男窩藏在日租套房中，12日中午10時許破門逮人，並於下午1時許將他帶回三重警分局偵訊。據了解，張嫌逃亡途中一路帶著愛犬博美，連進警局時都將狗兒「抱緊緊」，面對媒體詢問則不發一語。警方表示，張嫌涉嫌詐欺通緝，並涉嫌殺害妻子、岳母及外孫，全案正由警方深入偵辦中。