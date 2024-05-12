藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

對於是否出席520總統就職典禮，國民黨內部要角看法不一，雙北市長皆以市政行程繁忙為由拒出席，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣則表態將北上出席。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）表示，有這麼頭腦清楚，國家優先的台中市長，真是台中市民之福。他也強調，哪天，換藍白執政，綠營也要記得這一天，記得出席，記得「先是國家，才是政黨」，台灣才能真的向前。

黃暐瀚於臉書表示，「先是國家，才是政黨」，盧秀燕與江啟臣宣布出席總統就職典禮，還好！國民黨內還有頭腦清楚的人。

黃暐瀚指出，那天民眾黨發言人吳怡萱來上他的廣播節目，說柯主席決定出席總統就職典禮的時候，他就當場公開表示支持，政黨選前競爭，選後合作，藍綠白是上場比誰更好，執政帶領台灣，不是把彼此當成仇寇，欲除之而後快。

黃暐瀚直言，真正的敵人不在台澎金馬這塊土地上，而是對著台灣打飛彈的那位，這麼簡單的道理，很多人總是分不清。國防外交是極其敏感的一塊，監督絕對必要，手段千萬小心。

黃暐瀚稱讚，四年前，蔡總統連任就職典禮，盧秀燕在場；四年後，賴總統就職典禮，盧秀燕也將在場，還特別跟台中市議會請假，有這麼頭腦清楚，國家優先的台中市長，真是台中市民之福。他強調，哪天，換藍白執政，綠營也要記得這一天，記得出席，記得「先是國家，才是政黨」，台灣才能真的向前。