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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍提修法拉高罷免門檻　綠指「幫謝國樑解套」：明目張膽球員兼裁判

▲▼國民黨立院黨團立委陳玉珍、羅智強、洪孟楷、許宇甄共同召開「面對國會改革民進黨還想打假球？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜罷免案連署之際，藍營提案修《公職人員選舉罷免法》75條及90條，主張就職一年內不得為罷免之提議與連署，而且罷免同意票數要大過於他當選的票數。對此，綠委今（11日）批評藍營明目張膽球員兼裁判，是為拯救謝國樑免被罷免的困境，乾脆拉高門檻助逃脫，不思好好施政，只怕被罷掉就直接來改遊戲規則、忽視民意，根本是惡意玩弄法律。

「山海公民拆樑行動」團體3月發起罷免謝國樑行動，4月8日已將3436人提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，完成第一階段提議作業，5月11日將展開第二階段連署，目標5萬份。

而藍委許宇甄提案修選罷法，她指出，罷免是重要的民主工具之一，它可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但必須警惕罷免成為政治鬥爭的籌碼，更不能容忍罷免成為一種報復的工具。民主制度需要一個健全的機制來保護，而不是任由其被濫用，但當罷免的門檻設定過低時，就可能導致少數人利用罷免來實現私利。

對此，民進黨立委許智傑認為，國民黨這次提案就是要幫面臨罷免的謝國樑、侯友宜解套，但提案的罷免通過的門檻不恰當，過去他就曾呼籲罷免門檻應從25%提高到35%，減少社會對立，也避免罷免成為政黨互鬥工作，若國民黨願意朝這個方向調整提高為35%，修法會更符合台灣人民的期待。

民進黨立委林楚茵則批評，選罷法現行法規裡本來就有「就職未滿一年者不得罷免」的規定，但許宇甄的版本竟然牽制言論自由，提出「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」連提議都不行，真是厲害了，國民黨。

林楚茵強調，罷免行動是人民心聲的表達，而不是政治鬥爭，國民黨地方縣市長不思好好施政，只怕被罷掉就直接來改遊戲規則、忽視民意，根本是惡意玩弄法律。

民進黨立委賴瑞隆則指出，公民權益行使都由人民發動，選舉罷免本來就是民主國家一部分，過去高雄也發生過韓國瑜被罷免，謝國樑上任後的施政若市民有意見，罷免當然是他們的權利跟權益，也督促市長跟市府更積極回應民意。

賴瑞隆強調，一但施政不如人意，民眾就會發動罷免，全台灣有23個縣市，為何獨獨基隆被發動罷免？甚至已經過第一階段，市長跟團隊也必須審慎思考，是否作為不符人民期待甚至引發憤怒。

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