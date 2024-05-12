新人搶「浪漫520」登記　這3天辦理也能選520！雙北加碼送甜蜜小禮

▲中和戶政送「幸福米（美）滿」。（圖／翻攝自新北市政府）

記者施怡妏／綜合報導

隨著一年一度的520「我愛你」日即將來臨，雙北民政局皆鼓勵新人提前利用「指定結婚生效日」服務，於5月15日至5月17日提前到戶政事務所辦理手續，也可以選擇520，避開結婚登記高峰人潮。此外，各區戶所更加碼贈送婚禮小物，祝福每對新人幸福美滿，台北市統一贈送馬卡龍香皂禮盒。

近年來，214、520等特殊日期因為浪漫又好記，成為新人選擇結婚登記的熱門日子。民政局表示，為方便新人時間安排也避開登記高峰人潮，只要在結婚登記日前三個工作日內至戶政事務所登記，並指定「結婚登記生效日」便可完成，讓新人有更充裕的時間完成結婚大事。

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為了表達對新人的祝福，新北市18個戶政事務所別出心裁，推出各式充滿意義的贈禮。中和戶所以「呷好米．嫁好尪」俗諺為發想，將囍米製成「幸福米（美）滿」的花磚，祝賀新人未來幸福又美滿；板橋戶所則贈送Lucky馬克杯及小熊毛巾，寓意「幸福一『輩』子，熊愛哩」；三重戶所及金山戶所則分別以「甜蜜小熊玫瑰香氛禮盒」、「浪漫久久(九)玫瑰香水皂禮盒」，藉玫瑰花語象徵新人濃濃的愛情。

▲台北市贈送馬卡龍香皂禮盒。（圖／翻攝自新北市政府）



台北市政府於5月15日至17日及20日，也推出「北市戶所結婚登記送好禮」活動，鼓勵新人利用「指定結婚生效日」措施，只要在這幾天內到台北市的戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，即可獲得精美禮盒一組，限量520對送完為止。

民政局局長陳永德表示，挑選了饒富意涵的贈禮，禮盒包裝內附馬卡龍造型的香皂，取兩片小圓餅夾著甜甜夾心餡的形象，象徵著新人彼此對愛人的心意，甜而不膩，祝福每對步入婚姻的愛侶，家庭生活甜甜蜜蜜。