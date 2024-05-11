藍營集體缺席賴清德520就職　王世堅：這點風度都沒有怎麼朝野合作？

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委集體缺席520賴清德總統就職典禮。國民黨團書記長洪孟楷稱當天會在立法院進行相關公務。對此，綠委吳思瑤指出，現場僅離立院10分鐘路程；王世堅今（11日）受訪時也強調，要有基本風度，國家盛事應捨棄政黨成見，連這點起碼的風度都沒有，怎麼談朝野合作呢？

對於藍營立委、縣市首長將缺席520賴清德就職典禮，民進黨立委許智傑表示，520總統就職典禮是國家的大事，希望朝野都可以共襄盛舉，選舉輸贏是一時的，但國家發展是長遠的，希望國民黨可以化解對立，當天與民眾黨一同出席。

王世堅則強調，這是國家盛事、大事，藍營首長大可不必這樣，要有基本風度，尤其藍營縣市政府，每年建設補助都需要中央幫忙，大家應該捨棄政黨成見，在國家大喜日子跟總統歡欣碰面，這會是個好的開始，連這點起碼的風度都沒有，怎麼談朝野合作呢？

吳思瑤回應，520是中華民國盛事、台灣民主大喜事，立院是憲政機關，總統府早就發出邀請函，廣邀不分黨派立委共襄盛舉，國民黨立院黨團決議不出席，理由是立院會期還在進行、監督國政優先。

吳思瑤指出，但當天立法院8個委員會有6個做出議程調整，議程就是參與520交接大點，且距離非常近，只要短短2分鐘車程，所以時間、距離不是問題，剩下的問題恐怕就是政治了。

對於藍營說法，吳思瑤指出，兩相比較，同樣在議程期間，國民黨願意遠渡重洋到北京，面見中共黨政軍高層，同樣是開議期間，國民黨也願意到太平島宣揚國威，太平島、北京都願意去了，為什麼國民黨立委不願意前往凱達格蘭大道總統府？

吳思瑤質疑，難道立法院跟總統府是世界上最遙遠的距離嗎？希望國民黨立委展現民主高度與風度，見證台灣民主光榮的時刻。