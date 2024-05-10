台南某幼兒園爆體罰！小孩挑食「老師爆氣連巴3次頭」　2師遭停職

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市永康區一間私立幼兒園爆出不當管教事件，園內2名幼教老師動手打小孩，氣得家長向議員陳情。台南市議員陳秋萍9日提出質詢，教育局事後則回應，將在兩周內完成調查報告。

▲台南幼兒園爆不當管教。（圖／記者林東良翻攝）

台南市議員陳秋萍日前接獲家長投訴，永康區一間私立幼兒園發生幼師不當管教、虐待小孩的事件。據了解，該名幼師在中午用餐時間疑似因孩子挑食、不吃飯，便粗魯拉扯小孩背對監視器鏡頭，用手連打孩子頭部三次，園內還有另名老師也出現用手打小孩的舉動。

對此，台南市教育局表示，「體罰零容忍」，第一時間已要求兩名行為人停職接受調查，並召開本市教保相關人員違法事件審查小組決議組成調查小組，將於兩周內完成調查報告，後續依教保相關人員違法事件調查處理辦法辦理，如查證有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行為人6萬至60萬元罰緩，並將通報1至4年，甚至終身不得在教保服務機構任職；該園行政管理情形也將一併查察，如有違失也會依法究責。

事件曝光後，該間幼兒園接受媒體訪問時稱，事發在4月19日中午吃飯時間，校方直到家長4月24日帶著孩子瘀青照到校要求查看監視器影像才知道，當下就報校安、告知教育局，隔日教育局、社會局就進入園區調查。

校方指出，教育局隨即來函要求將兩位老師停職，目前已依照辦理。校方表示，兩位老師之前都沒有出現過類似情形，這次是第一次，其中一位老師任職十多年，剛放完育嬰假回校園，疑似有產後憂鬱症，另一名則是任職約2年的助理老師，2人平時受到滿多家長認可。

校方稱，學校對於發生這樣的事情深感遺憾跟痛心，對於造成社會負面觀感，也深感抱歉，「老師已經受到最嚴厲的懲罰，除了停職之外，還將面臨高額求償」，事發過後學校也協助家長將孩子轉班。