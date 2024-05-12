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母親節女立委分享媽媽經　曝婚姻之道靠「三寶」

▲▼蘇巧慧與陳亭妃分享媽媽經。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲立委蘇巧慧與陳培瑜分享媽媽經。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委蘇巧慧、陳培瑜共同創立網路節目「水獺有魚不孤單——巧慧培瑜的媽媽信箱」，今（12日）推出首集節目，大聊家務分工、家庭與工作平衡等家庭議題。適逢母親節，兩人藉由線上、線下徵件，搜集民眾投稿的各種煩惱，蘇巧慧表示，會開設這個節目是因為他和陳培瑜都是媽媽，希望從自身經驗出發，和大家分享家庭大小事。

首集節目中，蘇巧慧與陳培瑜共分享4位聽眾投稿，話題橫跨家務分工、育兒經驗、家庭與工作平衡等三大面向。陳培瑜自曝先生做家事時常「未達標準」，洗碗洗不乾淨、擦桌子不夠確實等等，這時她會提醒自己謹記14字口訣：「絕對不能自己來，做完還要鼓勵他」。

蘇巧慧大表讚同，認為兩個人一起生活真的很不容易，在家事這類小細節上時常會有標準不一致的時候，她提到，家務應該是全家人的事，在執行的時候可以嘗試「多溝通、放寬心」，並以自身經驗為例，分享她靠三寶：「洗衣機、洗碗機、掃地機器人」減少勞務分工上的互動摩擦，「相信大家都能找到讓自己家庭和諧的三寶」。

錄製節目過程，兩人回憶起過往育兒經驗，陳培瑜透露，當初剛從花蓮搬到台北時，由於對台北教養環境不熟悉，又孤立無後援，曾感到十分徬徨，後來在網路上找到住家附近的「育兒團」，與同樣剛為人父母的家長一同帶孩子到附近公園玩耍，因為都有相似的經驗與煩惱，「很快就幫自己在社區創造一個支持系統」。

蘇巧慧則回憶起，當時第一個孩子要出生前，自己參考許多有關育兒的雜誌、書籍、和網路資料，在查找資料的過程反而累積許多壓力，她說自己曾因為參考多方資料，希望能為孩子哺育母乳，結果反而讓自己身心俱疲，孩子也哭到半夜12點都還沒睡，後來體悟到「有快樂的媽媽，才有快樂的孩子」，要先處理好自己的情緒，慢慢就能找到與孩子的互動方法，一直參考他人意見，反而變成父子騎驢、無所適從。

節目最後，兩人都強調「情緒出口」的重要性，在育兒路上難關重重，有訴苦的對象十分重要，蘇巧慧說，如果大家一時找不的適合的人傾訴，歡迎寫信投稿，希望節目能夠成為父母親在育兒路上的神隊友。陳培瑜也再次提醒觀眾，她們不是專家，但希望能透過自己的真實故事，提供在育兒路上迷惘的人一點安慰，希望幫助大家順利走過家庭生活的各式難關。

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